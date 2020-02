Araz Hama is dankbaar in Nederland te zijn

Araz Hama is vooral dankbaar in Nederland te zijn. Hij werd geboren in Sulaymaniyah, het Koerdistan van Irak. Hij was een mondige jongeman, politiek geëngageerd en moest daardoor vluchten. Via Almelo kwam hij in Zeist terecht.

door Adriënne Nijssen

Zeist - "Op mijn dertiende begon ik met kleine tekeningen en schilderijtjes. Op de middelbare school zag mijn leraar dat. Hij adviseerde mij naar de kunstacademie te gaan. Dat heb ik vijf jaar gedaan, ik was altijd bezig met kunst. Na mijn opleiding heb ik als leraar kunst gewerkt op de hogeschool in Irak. In 1996 werd de situatie voor mij onhoudbaar en ben ik gevlucht."

In Almelo studeerde Araz aan de AKI Academy of Art & Design. Toen hij naar Zeist verhuisde zette hij zijn studie voort aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU). Araz studeerde af in beeldende kunst.

Op dit moment is Araz bezig met twee projecten. "Voor het eerste project maak ik portretten van daklozen. Ik vind dat interessant, er zit altijd een verhaal achter. Waarom wordt iemand dakloos? Iedereen heeft een eigen verhaal. Daarnaast maak ik vijfendertig schilderijen van Maria Vlieger en haar man Paulo. Ik ken Maria sinds ik in Zeist woon. Zij poseerde voor mij bij de HKU. Maria is een heel sociale vrouw, ze helpt iedereen. Zij heeft voor heel veel bekende Nederlandse schilders geposeerd. Ik doe dit uit respect. Als de vijfendertig schilderijen af zijn wil ik graag een expositie. Ik wil laten zien dat oudere mensen ook heel mooi zijn, dat liefde geen grens heeft."

We kunnen dus in de toekomst twee exposities van Araz verwachten. Eerder exposeerde hij al in het Gorredijk Museum in Friesland, in Den Haag, bij P-Arts in Zeist, in de Canadese plaats Toronto, in Bergen in Noorwegen en in Amstelveen. "Exposeren is een prachtig gevoel. Maar galeries zijn commercieel geworden. Zij zoeken meer naar naam dan naar kwaliteit. Daarom heb ik de laatste jaren wat afstand genomen. Het allerbelangrijkste nu is focussen op mijn twee projecten."

Naast schilderen geef Araz ook les. "Ik werk bij het KunstenHuis en bij Kunstvereniging De Toets. Daarnaast ik ben zelfstandig docent, ik geef workshops. Soms één keer per week, soms twee keer per week. Ik hanteer geen vaste dagen, maar laat dat afhangen van cursisten. Ik geef workshops over alle verschillende materialen zoals bijvoorbeeld olieverf en acryl, maar ook over verschillende thema's zoals portret, stilleven en landschap. En daarnaast geef ik ook workshops over beroemde kunstenaars, zoals Rembrandt en David Hockney."

Samen met anderen probeert Araz al enige jaren een Koerdische Kunstvereniging op te richten. "Wij willen op een andere manier een mooie en positieve kant van de Koerdische gemeenschap in Nederland laten zien en tegelijkertijd werken aan het integreren en ontwikkelen van de Koerdische gemeenschap. Elke kunstenaars heeft een uitgesproken eigen stijl en als collectief passen zij in die zin prima in het postmoderne tijdperk."