Vrolijke Kakelkippuh in Lichtjes Optocht

Zeist - De vier vrolijke vrouwen van KV De Kakelkippuh uit Wijk bij Duurstede waren vrijdagavond ook present bij de derde editie van de Lichtjes Optocht in het centrum van Zeist. De optocht is een festijn voor en door Zeistenaren, georganiseerd door Carnavalsstichting De Parketschuivers in samenwerking met de groep Centrum Zeist. Er waren veel verlichte (carnavals)wagens, loopgroepen, muziekgroepen en zangers te bewonderen op onder meer de Slotlaan, Steynlaan en Voorheuvel. Vrijdagavond barst het carnaval ook in deze regio weer los, met onder meer veel feest in Odijk alias Ojik. Zie daarover meer op pagina 20 van De Nieuwsbode Zeist van 19 februari.