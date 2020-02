Vernieuwende duurzame oplossingen bij renovatie flat 11 in Kerckebosch

Zeist - De vernieuwing van de wijk Kerckebosch is grotendeels afgerond. Onderdeel van de wijkvernieuwing is de renovatie en verduurzaming van flat 11 aan de Prinses Margrietlaan. Eind 2017 stemde de gemeenteraad in met het renoveren in plaats van slopen, van flat 11. De gemeenteraad van Zeist heeft een bijdrage van 1 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de extra verduurzaming van het gebouw. Samen met een bewonersprojectcommissie is er een renovatieplan gemaakt.

Naast een nieuwe keuken, badkamer en toilet, zijn er vernieuwende oplossingen bedacht die de flat uit 1962 nóg duurzamer moeten maken dan een gemiddelde nieuwbouwwoning. Denk aan het gebruik van een innovatief systeem om de woningen en het water te verwarmen. De bedoeling is dat de flat na de renovatie grotendeels voldoet aan de eisen voor een 'Bijna Energie Neutraal Gebouw' (BENG).

Lagere energierekening, hoger wooncomfort

Voor de huurders betekent dit dat hun energierekening straks flink lager wordt en de woning een stuk comfortabeler. De ervaringen die in dit project worden opgedaan, komen straks van pas bij andere projecten in Zeist en de regio Utrecht.

Wijkwethouder Marcel Fluitman: "Ik ben blij met de gekozen duurzame oplossingen voor de flat. Het duurzame karakter van deze renovatie sluit volledig de aan bij de kwaliteit van de nieuwbouw in de wijk Kerckebosch. De renovatie past bovendien goed in de ambities die de gemeente heeft om de klimaatdoelstellingen te behalen."

Woongoed Zeist directeur Rob Wassenberg: "De betaalbaarheid van onze woningen staat met stip op één. Door te investeren in duurzaamheid, houden we de woonlasten van onze huurders betaalbaar. Bij de renovatie van flat 11 gaan we nog een stapje verder als het gaat om duurzaamheid. Bovenop de kosten voor een 'normale' renovatie, investeren we nog eens 1,6 miljoen extra om 'Bijna Energie Neutraal' te worden. De ervaring die we met deze pilot opdoen, delen we met andere corporaties en kan gebruikt worden bij andere renovaties."

Wijkvernieuwing Kerckebosch Zeist

De gemeente Zeist en woningcorporatie Woongoed Zeist werken samen aan het levensloopgeschikt maken van deze wijk. Nieuwe of verbeterde voorzieningen komen in een bosrijke wijk waarin 800 – 1.000 nieuwe woningen in verschillende prijsklassen en types worden ontwikkeld, waaronder 58 prachtige vrije kavels. Voor de uitvoering van de plannen richtten de gemeente en Woongoed Zeist de Wijkontwikkelingsmaatschappij Kerckebosch (WOM) op.