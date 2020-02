Klanttevredenheidsonderzoek Wmo-hulpmiddelen

Zeist - In Zeist zijn er twee leveranciers die hulpmiddelen vanuit de Wmo leveren, zoals een scootmobiel of een rolstoel. De hulpmiddelen worden verzorgd door Medipoint en Kersten. Zij vinden de mening en ervaring van de gebruikers van hulpmiddel belangrijk. Daarom hebben zij een onderzoeksbureau gevraagd om onderzoek te doen naar de tevredenheid over het hulpmiddel en de leverancier.

Vanaf 24 februari zal Klant in Focus, namens de gemeente, telefonisch contact opnemen. Klant in Focus is een bedrijf dat dit soort onderzoeken veel uitvoert. Zij nemen niet met alle mensen die een hulpmiddel gebruiken contact op. Ze nemen een steekproef uit het klantenbestand. Er wordt telefonisch een korte enquête afgenomen. Deze duurt enkele minuten.

Deelname aan het onderzoek is niet verplicht. Natuurlijk hopen zij dat zoveel mogelijk mensen deelnemen, omdat dit een goed beeld geeft van de dienstverlening. Hoe meer mensen de vragen beantwoorden, hoe beter de gemeente weet of de gebruikers tevreden zijn. Deze informatie gebruiken zij in onze gesprekken met Medipoint en Kersten.