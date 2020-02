Lezersactie: win kaarten voor liefdesdans

Lezersactie in samenwerking met Figi

Zeist – De Dutch Don't Dance Division is binnenkort in Theater Figi te zien met Julia and other Love Stories, een dansvoorstelling vol innige duetten, liefdestragedies, hartenkreten en vurige passie. Lezers van deze krant kunnen entreekaarten winnen.

Het is waarschijnlijk onze allergrootste drijfveer en de onuitputtelijke inspiratiebron voor componisten en choreografen: de liefde. Ook De Dutch Don't Dance Division heeft het te pakken en brengt een avontuurlijk programma met de liefde als rode draad. In 'Julia and other Love Stories' zie je innige duetten, maar ook solo's en groepswerk. De beroemdste liefdestragedie aller tijden mag natuurlijk niet ontbreken. Dus krijg je in twintig minuten het hele verhaal van 'Romeo & Julia' en hun gedwarsboomde liefde, op de lyrische 'Ouverture Romeo & Julia' van Tsjaikovski. Je zult wegzwijmelen bij de zoete klanken van onder anderen Purcell, Prokofjev en Gershwin. Maak kans op een van de drie sets van twee vrijkaarten voor de voorstelling op vrijdag 28 februari om 20.15 uur in Figi. Beantwoord onderstaande prijsvraag en stuur het antwoord, voor maandag 24 februari 12.00 uur, naar communicatie@figi.nl o.v.v. Lezersactie: De Dutch Don't Dance Division.

Wie schreef het lied 'Je veux de l'Amour'?



A) George Gershwin

B) William Shakespeare

C) Raymond van het Groenewoud