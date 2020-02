Vrijwilligers omarmen concept Samen Oplopen

Stichting Samen Oplopen bestaat negen jaar. Samen Oplopen koppelt inwoners aan gezinnen uit dezelfde woonplaats die veel stress en zorgen tegelijk hebben.

Zeist - De ploeg is er blij mee dat in die jaren honderden vrijwilligers uit Zeist en omgeving het concept van Samen Oplopen hebben omarmd. De drie bestuursleden van het eerste uur besloten dat het eens tijd werd voor nieuw bloed. Het stokje werd dan ook onlangs door hen overgedragen aan drie ‘nieuwelingen’.

In de afgelopen jaren zijn er al bijna 450 gezinnen of jongeren met complexe zorgen gesteund door de stichting. Die steun werd geleverd door zo’n vierhonderd toegewijde vrijwilligers die gedurende een of twee jaar een paar uur per week ‘samen oplopen’ met hun ‘hun’ (autochtone of allochtone) gezin of jongere. Zij vormen het kloppende hart. Er is inmiddels sprake van een regionale en zelfs landelijke ‘uitrol’ naar andere steden. Zo is het concept al omarmd door De Bilt, Amersfoort, Heusden, Bunnik, Odijk, Werkhoven en vele andere plaatsen.

Informatie

Bent u geïnteresseerd als vrijwilliger, neem dan graag contact op via tel. 06 - 48623209 of kijk voor meer informatie op www.samen-oplopen.nl.