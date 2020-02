Krachtmeting op Jeugdschaaktoernooi

Thijmen Werring uit Den Dolder (9) deed afgelopen woensdag mee aan het Basisschoolkampioenschap schaken, dit jaar op de Comeniusschool. Hij zit op de Kameleon in Den Dolder en heeft iedere maandagavond schaakles bij de jeugdafdeling van vereniging DOSC. Die vereniging organiseerde de schaakwedstrijd samen met de Schaakclub Zeist.

door Ellis Plokker

Zeist - Herman Hamers, voorzitter van de Schaakclub in Zeist, vertelt dat de verenigingen ieder jaar een jeugdschaaktoernooi organiseren. In totaal deden 48 kinderen mee. Behalve de Comeniusschool uit Zeist en de Kameleon uit Den Dolder, doen De Sluis, De Griffel, Oud Zandbergen en de Vrije School uit Zeist mee. De winnaar plaatst zich voor de regionale kampioenschappen in Maarssen en de winnaar daarvan mag meedoen aan het landelijk kampioenschap. De schaakwedstrijd werd deze woensdagmiddag gespeeld in drie rondes en is gewonnen door een team van de Zeister Vrije School. Omdat het toernooi direct na schooltijd begon, hebben de leerlingen van de Comeniusschool iets lekkers gebakken. Een aantal ondernemers uit Zeist zorgde voor lekkere hapjes voor de kinderen, zoals krentenbollen, bananen, snoeptomaatjes en saucijzenbroodjes.

De kinderen spelen in teams van vier, ieder met een schaakbord, tegen een team van een andere school. De schaakwedstrijd duurt maximaal twintig minuten, tien minuten per kind. Hamers: “Dat is vrij snel, maar de kinderen spelen vrij intuïtief, ze denken niet heel lang na over een zet.” Er doen ook veel meisjes mee. Het schaaktoernooi op de Comeniusschool werd geopend door wethouder Hoogstraten van Jeugd en Onderwijs. Zij vindt schaken ook leuk, vertelde ze tijdens de opening. Schaker Thijmen Werring is het daarmee eens: “Schaken is leuk, omdat je moet nadenken,” zegt hij. Volgens hem is de dame het leukste stuk, omdat ze alle kanten op kan. Thijmen heeft een tip voor iedereen: “Ga op schaken, want het is leuk en spannend!”

In de gemeente Zeist zijn twee schaakclubs: de Schaakclub Zeist en de vereniging DOSC. De vereniging in Zeist heeft ongeveer vijftig volwassen leden en veertig jeugdleden. Iedere dinsdagavond is er een interne competitie voor de volwassenen. De schaakvereniging in Den Dolder is een afdeling van sportvereniging DOSC. Zie www.schaakclubzeist.nl en www.dosc.nl/category/schaken/