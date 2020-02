RegenboogCafé in het Ontmoetingscentrum

Zondag 16 februari was er weer een RegenboogCafé in Ontmoetingscentrum Het Binnenbos in Zeist-Kerckebosch. Het was wat minder druk dan gewoonlijk, maar dat was geheel te wijten aan het stormachtige weer. Doorgaans is het Café, dat in september 2019 van start ging, een succes en wordt het goed bezocht.

Zeist - Het Café vindt iedere derde zondag van de maand plaats van 15.00 tot 17.00 uur. Iedereen kan gewoon binnenlopen. Kennismaking, contact en gezelligheid staan voorop, maar er komen ook wel wat vooraf vastgestelde thema's aan bod. De ontmoetingen richten zich op lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, transgenders en intersekse personen. Maar ook oprecht geïnteresseerden buiten deze doelgroep zijn van harte welkom.

De bedoeling is dat mensen in Het Binnenbos een veilige plek voor het leggen van contacten vinden. Chantal Visser was de drijvende kracht achter de oprichting van dit Café. Zij heette vroeger Herman en onderging daarna de transitie. In haar woorden: "Onze groep moet veilig in de stad kunnen leven. Wie weet dat we ooit nog een parade organiseren in Zeist".

De gemeente ondersteunt het initiatief tot een LHBTI-Café.