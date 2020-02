Werk waterschap niet heel erg bekend

Uit landelijk onderzoek van RTL Nieuws blijkt dat er veel verschil zit tussen de tarieven die waterschappen berekenen voor hun ingezetenen. Waterschappen verhoogden bovendien onlangs hun belastingtarieven. Weten de inwoners van Zeist wat een waterschap zoal doet?

door Leo Polhuys

ZEIST - Voor de liefhebbers van cijfers: meerpersoonshuishoudens met een eigen woning ter waarde van 322.000 euro betalen 354 euro waterschapsbelasting. Veel meer dan in het aangrenzende gebied dat valt onder waterschap Vallei en Veluwe. De tarieven stijgen vooral door de toegenomen waarde van woningen. Deze krant vroeg een aantal willekeurig gekozen inwoners van Zeist - allemaal wonende aan de Amalia van Solmslaan - of zij weten hoeveel zij moeten ophoesten.

De heer Marugg niet. ''Ik kijk er eigenlijk nooit naar. Ik denk dat de waterschapsbelasting wordt verrekend met de onroerendezaakbelasting.'' Weet Marugg onder welk waterschap hij valt? ''Jazeker, onder Stichtse Rijnlanden. Het waterschap is erg belangrijk, want het zorgt ervoor dat de waterstand op peil blijft en de dijken ons beschermen. Probleem is alleen dat het werk van het waterschap zich meestal aan het oog onttrekt, je merkt er zo weinig van. En tja, die tarieven. Die moeten gewoon betaald worden, je hebt wat betreft het waterschap geen vrije keus.''

Aanbellen bij Aram van Brussel blijkt een schot in de roos. Zijn vader doet de deur open. Hij blijkt waterbouwkundige van beroep te zijn. ''Een waterschap doet uitermate belangrijk werk om het waterpeil in ons land op het goede te houden'', stelt hij vast. ''Maar voor veel mensen is het waterschap een onbekende, Weet u wat een dijkgraaf is? Dat is geen graaf hoor. En zo zijn er meer dingen die de mensen niet weten over een waterschap, terwijl deze instelling al heel lang bestaat. Al zo'n beetje sinds de drooglegging van de natte gebieden in ons land een paar eeuwen geleden.''

Zoon Aram heeft inmiddels zijn plek ingenomen bij de voordeur, de kleine Sverre op de arm. ''Ik zou eigenlijk niet weten onder welk waterschap wij hier vallen.'' Na een blik op zijn smartphone: ''Ah, Stichtse Rijnlanden. Zo'n waterschap doet natuurlijk wel goed werk, maar ik denk dat veel mensen daar niet zoveel zicht op hebben. Het is mij onduidelijk hoe de belasting nu precies wordt verrekend.''

Hanneke van Marle kan even niet op de naam van het waterschap komen. ''Ik ben wel bekend met het werk van een waterschap. Dat komt nog door mijn studietijd. Je ziet eigenlijk niet zo goed wat het waterschap allemaal doet, maar voor de waterhuishouding is deze instantie natuurlijk heel belangrijk.'' Bij verkiezingen voor het bestuur, die tegelijkertijd met de Tweede Kamerverkiezingen worden gehouden,vinkt Hanneke dan ook altijd het hokje bij de naam van een kandidaat aan.