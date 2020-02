Austerlitzer gaat voor podiumplaats WK Masters Finn zeilen

Het Wereldkampioenschap Finn Masters, ook wel oneerbiedig het ‘oude mannen WK’ voor Finn zeilers genoemd, vindt dit jaar plaats in Nederland. Voor Hein Pieter Okker uit Austerlitz aanleiding het wedstrijdzeilen weer op te pakken en keihard te gaan trainen. Het 60-jarige zeiltalent noemt zichzelf 'een klein beetje gek', maar zijn voorbereiding is bloedserieus.

door Carol Dohmen

Austerlitz - Okker kwam in zijn jonge jaren bij toeval op een zeilboot terecht. Al snel bleek hij over het talent en karakter van een wedstrijdzeiler te beschikken. Hij behoorde tot de top, won verschillende grote internationale wedstrijden en haalde nét de Olympische Spelen niet. Okker: “Ik maakte in het begin geen vrienden. Wanneer ik op iets stap dat een zeil en een plank heeft, gaat het vanzelf. Dat leidde weleens tot frustratie van jongens die er hard voor moesten werken.”

Fanatiek

Na een tijd minder fanatiek met zeilen bezig te zijn geweest, trad hij toe tot de Masters. “Je kunt Master worden vanaf het jaar dat je 40 wordt. Er zijn vier leeftijdscategorieën, steeds met tien jaar verschil. Olympisch niveau zit er na je 40ste niet meer in, deze sport vraagt een enorme krachtinspanning.” In 2001 werd hij overall tweede op het WK Masters, in 2008 leidde het WK in Spanje tot een grote desillusie door een oneigenlijke diskwalificatie en werd hij tot overmaat van ramp ook nog doodziek.

Okker stortte zich op de paardensport, maar in 2019 begon hij toch weer te trainen met de Finn. “Ik werd vorig jaar 60 en bekeek mezelf eens goed in de spiegel. Er was werk aan de winkel. Ik wil gezond oud worden en het helpt als je op kracht blijft trainen. Maar ik heb echt een doel nodig om de sportschool op te kunnen brengen. Het WK Masters wordt dit jaar in Zeeland gehouden, nou, dáár kan ik wel voor gaan.”

Inmiddels traint hij vier keer week op kracht en conditie in de sportschool en volgt hij een sportdieet om op het ideale lichaamsgewicht van 90 à 95 kg uit te komen. "De meeste Finn zeilers zijn groot, ik niet, dus ik moet veel spieren kweken."

Twee keer per week zit hij met de andere Finn masters van watersportvereniging Randmeer op de boot. Als het tenminste niet ál te hard waait. Al drie keer gooide storm roet in het eten. "De grootste nachtmerrie is dat het op het WK te hard waait. Vanaf windkracht 6 wordt het te onveilig met zoveel boten. Stel je voor, al die voorbereiding en dan geen WK. Een nachtmerrie."

Wat het zeilen met de Finn zo aantrekkelijk maakt? “De Finn heeft spectaculaire zeileigenschappen, je hebt puur fysieke kracht én tactiek nodig. Ik ga voor een podiumplek in mijn categorie, de grand grand masters.” Grijnzend: “Wielrennen is een spelletje, Finn zeilen een sport.”

Het WK Finn Masters vindt plaats van 31 mei tot 5 juni in Port Zélande. Okker is te volgen via zijn vlogs op www.wvrandmeer.com onder het alias ‘The Finn Doctor’.