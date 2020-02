Lezersactie: win kaarten voor The Great Wonder

Zeist - Pepijn Gunneweg is vrijdag 13 maart in Theater Figi te zien met The Great Wonder, de eerste soloshow van deze voormalig Ashton Brother. Lezers van deze krant kunnen entreekaarten winnen.

‘The Great Wonder’ is de eerste solovoorstelling van Pepijn Gunneweg, acteur, presentator, komiek, maar uiteraard vooral voormalig Ashton Brother. Hij schept een magische wereld, een vierdimensionale show die zich voor, boven en tussen het publiek afspeelt. Pepijn gaat met zijn Troupe muzikale Freaks verder waar hij ooit is gestopt en brengt acts en trucs die al jaren door zijn hoofd spoken, maar nooit het toneel hebben bereikt. Na twee jaar keiharde training en diverse blessures is Pepijn er klaar voor. Pepijn Gunneweg maakte 16 jaar deel uit van de Ashton Brothers en is daarnaast acteur, presentator en komiek.

Met welke andere bekende Ashton Brother was Pepijn Gunneweg te zien in het populaire tv-programma Foute Vrienden?

A) Joost Spijkers

B) Pim Muda

C) Friso van Vemde Oudejans