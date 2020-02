Gedenksteen onthuld bij onderduikadres Villa Bene Sita

Zeist - Donderdag werd het vierde gedenksteentje over de Tweede Wereldoorlog onthuld bij Villa Bene Sita op de Montaubanstraat door wethouder Marcel Fluitman en Ries Velema, de zoon van mevrouw Velema- van Riessen. De achterkleinkinderen Hidde (7) en Jenthe (5) Velema van mevrouw Velema-van Riessen vonden het heel spannend dat ze nog een keer een kijkje konden nemen in de onderduikplek in het grote huis van oma. Villa Bene-Sita werd in de oorlog gebruikt als onderduikadres voor de Joodse Karl Georg Mazur en zijn vrouw Anna. Zij waren oorspronkelijk afkomstig uit Oostenrijk. In mei 1940 kwam het Joodse echtpaar met hun zoon Peter in Zeist terecht Het echtpaar Mazur en hun zoon Peter hebben de oorlog overleefd.

Het project is een initiatief van Het Geheugen van Zeist en het 4- en 5 mei comité in Zeist.Villa Bene-Sita werd in de Tweede Wereldoorlog gebruikt als onderduikadres voor de Joodse Karl Georg Mazur en zijn vrouw Anna. Zij waren oorspronkelijk afkomstig uit Oostenrijk. In mei 1940 kwam het Joodse echtpaar met hun zoon Peter in Zeist terecht. Ze hielden zich op verschillende adressen schuil, totdat het echtpaar in 1943 mocht onderduiken bij de familie Van Riessen. Hun zoon Peter werd ondergebracht in Drenthe. Het echtpaar Mazur en hun zoon Peter hebben de oorlog overleefd.