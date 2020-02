Janneke Bijl vertrekt bij Saestum

ZEIST - Janneke Bijl stopt na dit seizoen als trainer van Saestum. Bijl gaat in het nieuwe jaar de trainersopleiding UEFA A volgen en kan deze opleiding niet combineren met het hoofdtrainerschap van de vrouwen van Saestum.



Bijl is bezig aan haar derde seizoen als eindverantwoordelijke van de Topklasser uit Zeist en is nog volop in de race voor het landskampioenschap.

Janneke heeft haar ambities nooit geheimgehouden en Saestum wist dat dit moment zou komen. Met het succesvol afronden van deze UEFA A opleiding kan Janneke haar ambitie om als trainer bij een betaald-voetbalorganisatie of nationaal jeugdteam aan de slag te gaan, bewerkstelligen.

Janneke Bijl heeft de vrouwenafdeling van Saestum de afgelopen jaren verder ontwikkeld met haar kennis, persoonlijkheid en enorm veel energie. Dat begon bij de jeugd en de laatste jaren als hoofdtrainer bij de vrouwen senioren. Met als resultaat een landskampioenschap bij de amateurs in 2018. Momenteel bezetten Vrouwen 1 een eerste plaats in de spannende Topklasse.

Voorzitter Raymond Lamphen: “Toen Janneke mij vertelde dat ze was toegelaten tot de opleiding, heb ik haar van harte gefeliciteerd want als Saestum zijn wij trots een trainer te hebben van dit niveau. Haar tomeloze inzet, deskundigheid, het zijn van een fijn mens en een bevlogen trainer kenmerken haar. We zien haar met lede ogen vertrekken. Wij wensen haar veel succes met het vervolg van haar trainersloopbaan en ik ben ervan overtuigd dat ze samen met haar staf en team ons het tweede kampioenschap in drie jaar gaat bezorgen.”

Janneke Bijl: “Saestum is mijn club, eerst als speler en nu ook als trainer. Ik vind het jammer om deze mooie club te moeten gaan verlaten, maar laat het goed achter. Er staat een mooie piramide met de Mo19 en Vr2 op Hoofdklasse niveau en daarboven het vlaggenschip op Topklasse niveau. We hebben een fantastische spelersgroep, die het maximale uit zichzelf wil halen. Elke volgende trainer met ambities kan hier zijn of haar hart op halen. Ik vertrek met pijn in mijn hart en ga de meiden en de stafleden missen, maar voordat het zo ver is gaan we er alles aan doen om onze wedstrijden te winnen en te strijden voor het kampioenschap.”

Door het vertrek van Janneke Bijl is Saestum op zoek naar een opvolger.