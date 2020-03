Walk & Roll: wandelen en rollen met elkaar

Adriënne Nijssen

Paofi Tjia, Ben de Beer, Deanna Raap, Nelly Klein en Sjaak Ipenburg wandelen sinds januari elke woensdagmorgen met rolstoelgebonden bewoners van De Horst in Huis ter Heide, een locatie van Ontzorgd Wonen Groep. Paul Molenaar en Kees Los hebben zich nog maar onlangs aangesloten bij de groep die zich Walk & Roll noemt, maar zijn nu al enthousiast.

Huis ter Heide - Paofi is de initiatiefnemer. “Sinds 2009 was ik regelmatig in De Keizershof in Utrecht. Dit was ook een locatie van de Ontzorgd Wonen Groep. Mijn moeder woonde daar. Ik deed veel met haar in Park Transwijk. Groen, bomen, schooltuintjes, moestuintjes, een speeltuin, kinderboerderij, een restaurant. Dat bracht de maatschappij in het klein bij mijn moeder terug. Toen mijn moeder in 2016 stierf, probeerde ik een wandelclub op te zetten. Dat begon met één rolstoeler, daarna werden het er twee en zo groeide het.”

Toen De Keizershof in 2019 gesloten werd en veel bewoners naar Huis ter Heide gingen, besloten Paofi en Sjaak verder te gaan met Walk & Roll. “We bieden meer dan een frisse neus. We wandelen in het Blookerpark en omgeving, maar we willen graag nog meer mooie plekken leren kennen. Walk & Roll zorgt voor gezelligheid. We willen lief en leed met elkaar delen."

Vrijwilligers hebben allemaal zo hun eigen reden om dit werk te doen. Deanna was maatschappelijk werker. “Ik heb altijd met kinderen gewerkt en ben nu ook oppas-oma. De balans is in evenwicht als ik met ouderen werk,” vertelt ze.

Sjaak is aannemer geweest, altijd veel buiten. “Ik wandel al drie jaar mee. Ik vind het heerlijk om fysiek vrijwilligerswerk te doen. Ik vind het zen, ontspannend. En het is een levensles.” Ook Ben was veel buiten, werkte bij de post. “Dit is voor mij heerlijk. Ik besloot meteen na mijn pensioen dat ik nog iets voor anderen wilde betekenen.” Nelly was maatschappelijk werker in de woningcorporatiewereld. “Ik ben ruim drie jaar geleden als vrijwilliger begonnen. Ik heb een bijzondere band opgebouwd met één cliënt. Daar doe ik van alles mee, dus ook wandelen.” Paul en Kees tenslotte willen zelf buiten te wandelen en ondertussen iemand een mooie tijd geven. Ook Nadia Laili, coördinator activiteiten en welzijn bij De Horst, wandelt soms mee. “Ik ben vraagbaak voor iedereen, zowel bewoners als vrijwilligers.”

Vrijwillig is uiteraard niet vrijblijvend. Paofi coördineert het wandelen. “Ik maak roosters, kijk wie er op welke woensdag kan en hoeveel bewoners er mee kunnen. Tot nog toe waren dat vooral bewoners van De Keizershof. Bewoners van De Horst zien dit nu gebeuren en willen ook graag mee. Daarom zoeken wij versterking voor het team Walk & Roll. Mensen die fysiek in staat zijn een dik uur te wandelen met een rolstoel.”

Aanmelden kan bij Nadia Laili via nadia.laili@ontzorgdwonen.nl of 06-48524798. Je wordt dan uitgenodigd voor een proefwandeling. Van daaruit worden afspraken gemaakt.