Sterven en rouw in het Jodendom

door Adriënne Nijssen

Samen met Hilda van Hamersveld richtte Robin Zuidam het Bezinningshuis op. Begin 2017 werd de Stichting opgericht, het huis is geopend op 5 januari 2018. “We maken nu onderdeel uit van de netwerken palliatieve zorg regio Zuidoost Utrecht en Eemland” vertelt Robin. “We zitten ook bij de Coalitie tegen de Eenzaamheid afdeling Zeist. Gelukkig wordt de naam veranderd in Coalitie Aandacht voor Eenzaamheid.”

Den Dolder - Het Bezinningshuis is een stichting voor iedereen die in het levenseinde geïnteresseerd is. “Wij staan open voor alle geloofsovertuigingen of levensbeschouwingen. Wij bieden ruimte aan iedereen. Wij gaan uit van universele krachten als medemenselijkheid, barmhartigheid. Het is belangrijk om een liefdevolle laatste levensfase door te maken. Niet alleen voor degene die gaat sterven, maar ook voor de naasten,” vindt Robin. Dat geldt ook voor werkers in de zorg. “Stel je werkt met een Joodse stervende en je weet niets van het geloof. Dan is dat best moeilijk,” denkt Robin. “Daarom organiseren wij avonden met sprekers die over hun geloof vertellen. We hadden eerder al boeddhisten in huis. Zij vertelden hoe ze kijken naar het levenseinde en de dood. Ik herinner mij uit het publiek van die avond een dame uit Den Dolder. Haar man was doodziek. Zij vertelde later dat de avond in het Bezinningshuis haar een stuk had geholpen bij het proces. Kennisoverdracht en een stukje hulp bij het proces, daarom organiseren wij dit soort avonden.''

Binnenkort dus een avond over het Joodse geloof. Tamarah Benima komt spreken. Zij is rabbijn van twee Joodse gemeenten, de Progressief Joodse Gemeente noord-Nederland en de onafhankelijke Joodse gemeenschap Beit Ha’Chidush te Amsterdam.

Joden willen zo snel mogelijk begraven worden. Volgens de Nederlandse wet moet er 36 uur tussen overlijden en begrafenis zitten. Hoe gaan ze daar mee om? En wat is sjivve zitten? Ook daar zal Tamara over vertellen.”

Alle lezingen bij het Bezinningshuis zijn interactief. Een deel waarin iemand iets vertelt. Daarna is er altijd tijd voor reacties en vragen. “Dat heeft meerdere redenen,” zegt Robin. We willen niet dat het alleen maar zenden is. Mensen hebben vaak vragen en willen soms een stukje van hun leven delen. Door die opzet is creëer je een soort gezamenlijkheid. Alsof er tweeëneenhalf uur niets anders bestaat op deze wereld. Dan ontstaat er een bepaalde verbinding met elkaar.” Het Bezinningshuis kreeg wat subsidie van Stichting Even Anders. “Met die subsidie gaan we gespreksgroepen organiseren waarbij we soms iemand gaan uitnodigen van alle geloven en levensovertuigingen om te praten en te discussiëren.”



Wil je aanwezig zijn bij ‘Sterven en rouw in het Jodendom’? De avond vindt plaats op 10 maart van 19.30 uur tot 21.00 uur. Inloop vanaf 19.00 uur. Entree 5 euro, inclusief koffie en/of thee. Aanmelden via de website: www.bezinningshuis.nl/contact