Hardloopclinic Fun Runners Zeist

Zeist - Woensdag 4 maart start loopgroep Fun Runners Zeist een clinic als voorbereiding op het uitlopen van de 5 kilometer tijdens de Amersfoort marathon op zondag 14 juni. Deze clinic is bedoeld voor eenieder die nader kennis wil maken met het hardlopen of het hardlopen weer opnieuw op wil gaan pakken.

De clinic bestaat uit vijftien trainingen van een uur. Een training bestaat uit loopscholing waarbij aandacht wordt besteed aan verbetering van de looptechniek. Daarna volgt een intervaltraining, waarbij alle deelnemers in hun eigen tempo kunnen lopen. De trainer zal voor iedereen een schema maken voor vijftien weken, waarbij het doel wordt om op 14 juni de 5 kilometer uit te kunnen lopen.

De clinics vinden plaats op woensdagavond van 18.30 uur tot 19.30 uur. Locatie is de atletiekbaan Dijnselburg aan het Badmeester Schenkpad in Zeist (achter het zwembad).

Deelnamekosten bedragen 30 euro per persoon; dit is inclusief een startbewijs voor de 5 kilometer in Amersfoort. Voor meer informatie en om u aan te melden kunt u contact opnemen met André Hilhorst. Zijn mailadres is: a.hilhorst@kpnplanet.nl.