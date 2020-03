Social Ride: mountainbiketocht door de bossen

De Social Ride start op zaterdag 28 maart om 16.00 uur bij fietsenwinkel Het Banierhuis in Kerckebosch. Voor iedereen die zelf geen mountainbike heeft, zijn fietsen te leen in de winkel voor de fietstocht. Gevorderde deelnemers rijden tijdens de Social Ride ongeveer 10 kilometer. Beginners en minder gevorderde fietsers rijden ongeveer 7 kilometer. Deelname aan de fietstocht is gratis, maar inschrijven is noodzakelijk. Dat kan in de winkel via een formulier of via een mail aan marketing@banierhuis.nl

door Ellis Plokker

Sven van Middelaar (17) werkt op zaterdag bij het Banierhuis in Zeist-Kerckebosch. De werknemers van deze fietsenwinkel organiseren op zaterdag 28 maart de Social Ride, een mountainbiketocht door de bossen van Zeist en Austerlitz. Iedereen vanaf 12 jaar die kan fietsen en minstens ongeveer 1.60 meter lang is, kan meedoen.

Zeist - Het Banierhuis organiseert de Social Ride twee keer per jaar, in het weekend dat de klok verzet wordt. Tijdens de Social Ride op zaterdag 28 maart is Sven samen met collega Bas voorrijder. Hij doet de oefeningen voor en begeleidt samen met collega Bas een groep tijdens de rit. Na de oefeningen is het tijd om op weg te gaan richting het parcours. De tocht begint met een kort stukje fietsen. Daarna is er tijd voor een aantal oefeningen waarmee deelnemers kunnen leren hoe ze de fiets het beste onder controle kunnen krijgen, zoals slalommen. Na afloop is er, net als tijdens de vorige Social Ride, een drankje en een snack. Er wordt rekening gehouden met de vaardigheden van de rijders, daarom wordt de groep in twee niveaus verdeeld.

Sven maakt op zaterdag in de fietsenwinkel nieuwe fietsen rijklaar en doet allerlei klusjes, zoals kartonnen verpakkingen opruimen. Binnenkort gaat hij ook meewerken in de verkoop. Sven wil al fietsenmaker worden sinds hij een jaar of acht was. “Vroeger vond ik het vooral leuk dat mijn handen lekker vies werden,” vertelt hij lachend. Tegenwoordig vindt hij het vooral leuk om dingen in elkaar te zetten. Hij wil graag weten hoe de techniek van de fiets in elkaar zit. Sven zit op de middelbare school en wil hierna een opleiding tot fietsenmaker volgen. Zelf fietst hij graag, vooral op de mountainbike, soms alleen en soms met vrienden. Sven: “Op een racefiets of gewone fiets rijd je soms langere stukken rechtdoor. Mountainbiken is leuk omdat je steeds moet opletten dat je de bochten goed neemt en op tijd afremt. Het is nooit saai."

De Social Ride start op zaterdag 28 maart om 16.00 uur bij fietsenwinkel Het Banierhuis in Kerckebosch. Voor iedereen die zelf geen mountainbike heeft, zijn fietsen te leen in de winkel voor de fietstocht. Gevorderde deelnemers rijden tijdens de Social Ride ongeveer 10 kilometer. Beginners en minder gevorderde fietsers rijden ongeveer 7 kilometer. Deelname aan de fietstocht is gratis, maar inschrijven is noodzakelijk. Dat kan in de winkel via een formulier of via een mail aan marketing@banierhuis.nl