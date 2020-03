Rugzakrun rennen voor meer toegankelijkheid

Rutger Schipper (20 jaar) uit Zeist is freerunner en Youtuber: met Team Tantum heeft hij meer dan 100.000 abonnees. Hij doet samen met zijn vader zondag 17 mei mee aan de HandicapNL Rugzakrun: de eerste editie van een inclusieve run voor mensen met en zonder beperking. Ze vragen hiermee aandacht voor meer toegankelijkheid voor mensen met een handicap.

door Sandra Helmus

Zeist - De vader van Rutger heeft MS en zit sinds twee jaar in een rolstoel. Vanuit die ervaring weten beiden heel goed wat het betekent om te leven met een beperking.

''Mijn hele jeugd heb ik op voetbal gezeten. Twee vrienden deden aan freerunning, dat zag er zo gaaf uit. Na een paar keer meedoen, wist ik dat dit mijn sport was'', vertelt Rutger enthousiast. Samen met een vriend maakt hij filmpjes van het freerunnen en trampolinespringen onder de naam Team Tantum. Mede door het grote succes van het YouTube-kanaal is freerunnen in korte tijd enorm populair geworden onder kinderen. ''Superleuk, want met onze filmpjes willen we een positieve invloed hebben op kinderen. We stimuleren hen om naar buiten te gaan en meer te bewegen'', vertelt Rutger. Drie jaar traint hij nu om steeds beter te worden. ''Het geeft mij iedere keer weer een kick als het lukt met nieuwe uitdagingen mijn grenzen te verleggen, je kunt namelijk altijd beter worden. Sinds kort hebben we meer dan 100.000 volgers, een droom die is uitgekomen. Dan hoor je echt bij de groten.''

''Als freerunner en YouTuber daag ik kinderen uit om hun grenzen te verleggen. Als je uitgaat van wat je wel kan, kan je best veel. Als je ergens beter in wordt, geeft dat een kick. Het is super inspirerend om kinderen iets te leren, daar wil ik verder mee. Ik zit nu in mijn laatste jaar van de Sportacademie en volg de specialisatie ‘Gehandicaptensport’. Het is belangrijk om kinderen te prikkelen en uit te dagen om vanuit hun kwaliteiten beter te worden. Zo kun je hen een succeservaring meegeven. Ik geef bijvoorbeeld les op blindeninstituut Bartiméus. Met wat creatieve aanpassingen leer ik deze kinderen over een kast te klimmen, iets waarvan ze niet wisten dat ze dat konden.Die reacties op die gezichten, dat stralen, dat is echt prachtig. Daar doe ik het voor!''

''Het is wel spannend om samen met mijn vader mee te doen aan de Rugzakrun en deze uitdaging aan te gaan. Je weet nooit hoe mensen reageren. Ik heb mijn volgers nooit eerder verteld dat mijn vader in een rolstoel zit. Nu wil ik laten zien dat niet alles perfect is. Ook niet in het leven van een YouTuber. Iedereen heeft dingen in het leven die niet goed gaan. Mijn vader is ziek en zit in een rolstoel, dat mag iedereen nu weten.''

''Een vader hebben met een beperking is wel anders voor mij. Zo kan ik niet lekker een potje voetballen met mijn vader zoals andere jongens. Maar we kijken wel samen naar voetbal. Gelukkig kan mijn vader zijn armen nog goed bewegen en is hij in zijn hoofd nog goed. Zolang het nog kan, doen we veel leuke dingen samen.''

Waarom de Rugzakrun?

De Rugzakrun is een stoere en uitdagende run over de Utrechtse Heuvelrug. Alle deelnemers leggen het parcours van 3, 10 of 21 kilometer af met een rugzak met zand. De rugzak staat symbool voor het doorzettingsvermogen van mensen met een handicap om iedere dag weer de gewone, vanzelfsprekende dingen voor elkaar te krijgen. De run is geheel toegankelijk; je kunt het parcours wandelend, hardlopend of rollend afleggen. Je kunt alleen meedoen of in een team samen met collega’s, familie of vrienden. De deelnemers halen geld op voor het goede doel. Kijk voor meer informatie op

https://www.rugzakrun.nl/

Waar gaat het geld heen?

Teveel mensen met een handicap voelen zich regelmatig eenzaam of buitengesloten. Omdat Nederland nog lang niet overal toegankelijk is. En omdat vriendschap sluiten voor iemand met een handicap soms net even wat lastiger is. De Rugzakrun zamelt geld in voor het Buddies-programma, waarmee vriendschappen mogelijk worden gemaakt.

HandicapNL is een goed doel en ondersteunt iedereen met een handicap om sterker te staan, talenten te ontwikkelen en minder eenzaam te zijn. Daarnaast steunt HandicapNL mantelzorgers om balans te vinden tussen draagkracht en draaglast en betrekt de samenleving bij het creëren van eerlijke kansen voor iedereen.