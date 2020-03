Ondersteuning bij het verwijderen van asbestdaken

Dit voorjaar organiseert de gemeente Zeist – in samenwerking met de Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU) - een pilot voor inwoners in een deel van het centrum, om gezamenlijk met hun buren asbestdaken te saneren. Het verwijderen van een asbestdak is niet verplicht, maar wel verstandig aangezien asbest schadelijk is voor mens en milieu.

Zeist - Via luchtfotografie heeft de gemeente Zeist alle asbestverdachte daken in kaart laten brengen. Hieruit blijkt dat er relatief weinig asbestdaken zijn. De meeste zijn kleiner dan 35 m² en mogen daarom onder bepaalde omstandigheden zelf verwijderd worden. Daken die asbest bevatten, zijn minimaal 25 jaar oud. Onder invloed van weer en wind kunnen asbestvezels vrijkomen. Deze vezels zijn potentieel kankerverwekkend en komen in de lucht en grond terecht.

Ondanks dat de landelijke plicht om asbest te verwijderen van de baan is en het vervangen van asbestdaken een verantwoordelijkheid van huiseigenaren, wil de gemeente inwoners hierbij helpen. Daarom start de gemeente dit voorjaar met een pilot in een deel van het centrum.

Huiseigenaren hebben een uitnodiging ontvangen voor een informatiebijeenkomst. Tijdens deze avond krijgen ze uitleg op welke manier ze hun asbestdak kunnen verwijderen en kunnen ze ter plekke een sloopmelding doen. Ook wordt een datum voor een ‘saneringsweekend’ geprikt waarop zij samen met andere buren de asbestdaken kunnen vervangen. De gemeente stelt gratis materiaal beschikbaar om dit veilig te kunnen doen.

''Hoewel het niet verplicht is, adviseer ik mensen hun asbestdak te vervangen. Asbest is schadelijk voor je eigen gezondheid en het milieu. Daarnaast kun je met een aantal voorzorgsmaatregelen de klus veilig zelf uitvoeren en veel geld besparen. De pilot gaat ons leren hoe we ook andere eigenaren van kleine asbestdaken in Zeist kunnen helpen hun dak te saneren, '' aldus Wethouder Wouter Catsburg.

Praktische informatie

De wijkactie wordt dit voorjaar georganiseerd in een deel van het centrum. Voor meer informatie over de wijkactie kunnen inwoners contact opnemen met de ODRU via informatieteamasbestdaken@odru.nl. Kijk voor meer informatie over asbest en praktische informatie over het verwijderen hiervan op www.asbestdakenopnul.nl.