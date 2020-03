Lezersactie: win kaarten voor Vuile Huichelaar

Zeist - Vuile Huichelaar is woensdag 18 maart te zien in Theater Figi met Morgen begint nu, een hilarisch meezingconcert. Lezers van deze krant kunnen entreekaarten winnen.



Saskia en Paulette hebben zich altijd bezig gehouden met de liefde. Ze zijn verliefd geworden en hebben samengewoond. Ze hebben de ware gevonden en daarmee kinderen gekregen. Ze zijn bedrogen en hebben de brokstukken weer gelijmd. Telkens weer kijken ze met vrolijke verbijstering naar het leven. Ze denken: wat wíllen we nou eigenlijk?! Wat staat er op onze bucketlist?!

Helaas begint het leven niet bij veertig en is zestig niet het nieuwe vijftig. Maar het gras is ook zéker niet groener aan de overkant. Daarom besproeien we manmoedig ons eigen gazon en hebben lol om de dorre grasmat van de buren. Zo simpel kan het zijn.

Dus haak in bij Vuile Huichelaar de zesde, want morgen begint nu!

