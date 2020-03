Binnenkort in Zeist: de sport padel

Binnenkort wordt de gemeente Zeist verrijkt met de nieuwe sport padel. Momenteel is de fundering voor drie banen helemaal klaar. Nog deze maand wordt gestart met de opbouw van de banen. De bouwsnelheid is mede afhankelijk van de weersomstandigheden. De voorlopige opening staat gepland rond half april.

Zeist - De banen worden gebouwd op een vrijgekomen stuk grond op het park van tennisclub Shot, gelegen op de hoek van de Verlengde Slotlaan en de Krakelingweg.

De buitensport padel is een combinatie van tennis en squash, met een net in het midden en een glaswand eromheen. Een snel en makkelijk te leren sport voor jong en oud. Er zijn in korte tijd al meer dan driehonderd padelbanen in Nederland aangelegd.

Iedereen kan padellid worden zonder tennislid te zijn van Shot. Vrij spelen kan de hele week van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat nadat er elektronisch is afgehangen. Daarnaast geven trainers padellessen, zeker ook voor beginners.

Plek is er nog voor senioren. Voor junioren is er nog volop plaats. Ook is het mogelijk om eerst proeflessen te volgen. Kijk voor alle informatie op www.shotzeist.nl/padel