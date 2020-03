Sportcafé: van 'moetivatie naar motivatie'

Jan Willem van Dop, algemeen directeur bij Go Ahead Eagles en voormalig directeur bij FC Utrecht en Feyenoord, opende en trad op als gastheer van het Sportcafé van 4 maart. Met anekdotes werd het publiek vermaakt en werden ervaringen uit onder andere uit de betaalde voetbalwereld gedeeld. Wethouder sport Sander Jansen was ook aanwezig en nam tijdens het Sportcafé deel aan een van de georganiseerde sessies waarvoor clubs uit Zeist zich vooraf konden inschrijven.

Zeist - Op de avond van 4 maart werd het Sportcafé van Sportief Zeist gehouden op de locatie van Schaerweijde. Diverse sportclubs uit Zeist waren er bij. Tijdens de avond konden zij deelnemen aan sessies van WOUW Perfomance of Start2Create. Het geheel stond in het teken van ‘Motivatie’. ‘Hoe motiveer je sporters, hoe motiveer je vrijwilligers, hoe motiveer je mensen om lid te worden..’ een greep uit belangrijke vragen waar het deze avond om draaide. En niet geheel onterecht, aangezien het tekort aan vrijwilligers een probleem is bij vele verenigingen en een landelijke trend is.

Bij de sessie van Start2Create werd er gebruik gemaakt van het moto 'omdenken. Zo kwam er tijdens de sessie de volgende casus aanbod: “Stel, je kan de vrijwilliger van jouw club geven wat je wilt.. wat zou je deze persoon dan het liefst aanbieden in ruil voor zijn of haar diensten?”. “Een trip naar de Malediven, haha!”. Oftewel..'. je gunt deze persoon een plek van rust, vrijheid en iets om van te genieten. Vanuit daar is er teruggedacht en vertaald naar de praktijk.

Een van de oplossingen was de vrijwilliger een plek binnen de club bieden waar diegene zich thuis voelt, op zijn gemak is en het uiteraard naar zijn zin heeft.

Bij de sessie van WOUW Perfomance werd er dieper ingehaakt op het thema ‘motivatie’. In groepen van vier werden verschillende casussen door sportclubs aangedragen. De andere groepen kwamen dan met vragen en ideeën die aanzetten tot nadenken. Halverwege de sessie volgende er een verhaal over extrinsieke en intrinsieke motivatie en 'van moetivatie naar motivatie'. Daaruit volgden antwoorden op deze vragen:

Hoe motiveer je een sporter?

Hoe bouw je als trainer een relatie op met je sporters?

Hoe bepaal je de juiste sfeer in een team?

Hoe om te gaan met een bepaalde tegenslag?

Meer weten over de Sportcafé’s die door Sportief Zeist georganiseerd worden? Volg hen dan op de social media kanalen (Facebook & Instagram – @Sportiefzeist.nl) of neem contact op met een van onze buurtsportcoaches via joska@sportiefzeist.nl en/of michel@sportiefzeist.nl.