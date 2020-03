eerste halfvastenoptocht ooit in ojik

Halfvastenoptocht, zondag 22 maart in Odijk. (Foto: CV de Rijnpinters)

Zondag 22 maart zal om 13:11 uur een heuse primeur plaats. Op deze dag zal de eerste Halfvastenoptocht ooit worden verreden en zal Odijk nog en keer dit carnavalsseizoen worden omgedoopt tot carnavalsdorp Ojik.

Odijk - Met drie weekenden storm op rij heeft Nederland de laatste tijd niet getroffen. Helaas voor carnavalvierend Ojik was ook storm Ellen hen niet gunstig gezind. Waar de bekendste Optocht van de Krommerijnstreek vroeg in de ochtend een uur werd verlaat naar 14:11, uur ging rond het middaguur de optocht definitief niet door. Na contact met het KNMI bleek dat CV de Rijnpinters door aanhouden rukwinden, de veiligheid van de deelnemers en bezoekers niet goed genoeg kon waarborgen.

Instuif XL, één en al gezelligheid!

Wat restte was een grote teleurstelling bij alles en iedereen die carnaval een warm hart toedraagt. Gelukkig gingen de deuren van de Leutbunker om 14:11 uur open om de feestdag toch niet helemaal verloren te laten gaan. Terwijl buiten storm Ellen overtrok waaide er in de Leutbunker ook een bijzonder gezellige windvlaag tijdens de Instuif XL. Het feest werd gevierd zoals dit alle andere jaren ook gebeurde. Waarschijnlijk zelfs nog wel ietsjes harder dan normaal, om zo het verlies van de Optocht van Ojik te compenseren.

Inschrijven

CV de Rijnpinters nodigt iedereen uit om op zondag 22 maart te komen kijken. Of schrijf jezelf in via: www.rijnpinters.nl/inschrijfformulier/. Uiteraard zal na de Optocht van Ojik de Leutbunker opengaan voor de Instuif XL 2.0. ''Samen maken wij de Optocht van Ojik de grootste optocht van de Krommerijnstreek. Tot een optocht die Prins Bright verdient!'', zo meldt de vereniging.