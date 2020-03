Winnaars prijsvraag Het Fietspad van de Toekomst bekend

Een bliksemsnelle baan met ruimte voor alle soorten fietsers, fietsen in een windluwe oase van boomveren en een prominentere plaats voor fietsers in dorpskernen. Toekomstmuziek? Niet op Het Fietspad van de Toekomst. Maandag 9 maart werden de winnaars bekend gemaakt van de prijsvraag van Het Fietspad van de Toekomst: ‘Hoe kunnen we het fietsen nóg aantrekkelijker maken?’ De drie hoofdprijswinnaars mogen hun innovatieve idee in de praktijk brengen in de vorm van een pilot. Daarnaast ontvingen vijf particulieren een geldprijs en ging de winnaar van de publieksprijs naar huis met een fonkelnieuwe Cowboy e-bike.

Zeist - Om innovatieve ideeën op te halen én de regio te betrekken, schreef de provincie Utrecht eind 2019 de prijsvraag ‘Het Fietspad van de Toekomst’ uit. Er werden maar liefst 208 ideeën ingediend, door zowel particulieren als bedrijven.

Driemaal € 50.000,- voor een pilot

Tien genomineerden presenteerden hun idee op 4 maart aan de jury. Juryvoorzitter Marco te Brömmelstroet, hoogleraar Urban Mobility Futures van de Universiteit van Amsterdam: “Het Fietspad van de Toekomst is voor iedereen iets anders. En dat komt mooi terug in de winnende inzendingen die de provincie Utrecht als pilot gaat testen. We hebben ideeën uitgekozen die prikkelen om met elkaar in gesprek te zijn over de toekomst van het fietspad: in hoeverre is er ruimte voor de langzame en snelle fietser, is men bereid ruimte voor de auto op te geven en gaat het niet alleen om infrastructuur en verkeer, maar ook om energie, duurzaamheid en natuur?”

Op maandag 9 maart volgde de feestelijke prijsuitreiking in Antropia te Driebergen. De drie hoofdprijzen werden toegekend aan KWS uit Utrecht, Boomkwekerij Ebben B.V. uit Cuijk en Ingenieursbureau Movares uit Utrecht. Zij zijn de bedenkers van respectievelijk ‘De bliksemsnelle baan’, ‘Boomveer’ en ‘UpCycling’. Ieder ontving 50.000 euro ontwikkelbudget, waarmee de innovatie daadwerkelijk kan worden gerealiseerd. Het uiteindelijke doel is om de fietsinnovaties bij bewezen succes op te schalen.

Winnaars particulieren

Ook de vijf particuliere winnaars ontvingen prijzen uit handen van gedeputeerde Arne Schaddelee en juryvoorzitter Marco te Brömmelstroet; onder hen werd 5.000 euro verdeeld. De winnaar van de online publieksstemming kreeg bovendien een e-bike cadeau. "Er zijn ruim 1.800 stemmen uitgebracht op de publieksstemming en 81 van de 208 ingeleverde ideeën kwamen uit de regio. Dit bewijst hoezeer fietsen, duurzaamheid en innovatie onder de inwoners leeft. Met de pilotwinnaars hopen wij dat Het Fietspad van de Toekomst een vliegende start maakt met toekomstige fietsinnovaties”, aldus een tevreden Arne Schaddelee, gedeputeerde mobiliteit van de provincie Utrecht.

Het Fietspad van de Toekomst

Het Fietspad van de Toekomst ligt langs de N225, grotendeels op de toekomstige snelfietsroute tussen Utrecht en Veenendaal. Het wordt gebruikt als experimenteerruimte voor innovaties die fietsen nog aantrekkelijker maken. Zo werkt de provincie Utrecht op dit fietspad aan een pilot met zonnepanelen in het wegdek. De opgewekte energie wordt gebruikt om het fietspad te verlichten en om het te verwarmen ter voorkoming van gladheid.

Meer weten over de prijsvraag ‘Het Fietspad van de Toekomst’ en de winnende ideeën? www.fietspadvdtoekomst.nl

Goedopweg in de regio Utrecht

Provincie Utrecht werkt met Goedopweg aan de prijsvraag ‘Het Fietspad van de Toekomst’. In Goedopweg werken de provincie Utrecht, de gemeenten Utrecht en Amersfoort, Rijkswaterstaat en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat samen aan een goede bereikbaarheid en leefbaarheid van de regio Utrecht.