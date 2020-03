Rijden zonder geldig rijbewijs? Dat kan een dure grap zijn

Je rijbewijs is gestolen, verloren, verlopen of ongeldig en je wil toch gaan rijden. Lang niet iedereen weet dat dit flinke consequenties kan hebben. Independer zet ze op een rijtje.

sponsored content

Verlopen rijbewijs

Een rijbewijs is 10 jaar geldig. Verleng je het niet op tijd en blijf je tóch autorijden? Dan riskeer je een boete van de politie van 95 tot 360 euro. De hoogte hangt af van hoelang je rijbewijs al verlopen is. Als je dan een aanrijding veroorzaakt, vergoedt je autoverzekering wel de blik- of letselschade bij de tegenpartij. Maar de kans bestaat dat de verzekeraar dit bedrag op jou verhaalt. Vooral bij letselschade loopt dit snel in de papieren. Heb je een allriskverzekering? Dan wordt schade aan je eigen auto in deze situatie meestal niet vergoed.

Rijbewijs verloren of gestolen

Ook als je rijbewijs verloren of gestolen is, mag je niet met een auto aan het verkeer deelnemen voordat je een nieuw exemplaar hebt. Maar omdat je rijbewijs wel geregistreerd staat heb je na een ongeval kans dat je autoverzekeraar coulant is en de schade gewoon vergoedt. Schade aan anderen zal je verzekeraar dan ook niet snel op jou verhalen. Mogelijk moet je achteraf wel aantonen dat je rijbewijs inderdaad geregistreerd was.

Ongeldig rijbewijs