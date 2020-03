ZingjeRot in concert met Vincent Bijlo

Nelleke Biemold en Anouschka Jansen zingen iedere woensdagavond bij popkoor ZingjeRot. Dit koor presenteert op 20 en 21 maart een avondvullend concert samen met cabaretier Vincent Bijlo. Bijlo vertelt die avond een absurd, zelfgeschreven verhaal over Mathilde. Het koor zingt hits van onder andere Adèle en de Beatles.

door Ellis Plokker

Zeist – Theaterconcert Mathilde is een bijzondere samenwerking tussen verhalenverteller Vincent Bijlo, het koor en verschillende musici. Het is een komisch, satirisch en licht absurd verhaal. Jansen: “Tijdens het optreden wordt duidelijk wie Mathilde is, zij komt tot leven door middel van het verhaal en de muziek. Het verhaal speelt in de toekomst. Als mensen binnenkomen, roept de entourage al vraagtekens op.”

Tijdens het concert zingt het koor hits als ‘Vuur naar de maan’ (Set Fire to the Rain) van Adèle, ‘Moeder Madonna' (Lady Madonna van The Beatles) en ‘God only knows’ van The Beach Boys, hertaald als ‘God sta me bij’. Het koor wordt tijdens het concert instrumentaal begeleid door musici en geleid door dirigent Nico Ravenstijn. Hij maakt ook de arrangementen voor het koor, met vijf en soms zelfs zes stemmen. Sylvia Houtzager is bekend van Flairck.

Tekstdichter Jan Rot

Nelleke Biemold vertelt dat de naam van het koor, ZingjeRot, verwijst naar tekstdichter Jan Rot. Het koor zingt voornamelijk hertalingen van popmuziek, gemaakt door Jan Rot. Rot is zanger, componist en tekstdichter en hertaalt anderstalige muziek, van klassiek tot pop. Het koor maakt zelf ook hertalingen. ZingjeRot bestaat uit 35 enthousiaste leden en zingt vijfstemmige pophits. Anouschka Jansen: “We oefenen iedere woensdagavond in het restaurant van verpleeghuis Bovenwegen. Iedereen die belangstelling heeft kan binnenlopen om te komen luisteren. Een keer in de maand oefenen we met een pianist en zijn er ook twee gitaristen die ons begeleiden.”

ZingjeRot bestaat inmiddels tien jaar. De zangers en zangeressen leren de liedteksten en de muziek uit het hoofd. Biemold: “Het is een ambitieus koor, de leden oefenen de teksten en muziek thuis, want je moet je partij goed kennen. Het naast elkaar meerstemmig zingen is een uitdaging, maar dat vind ik juist heel erg leuk. Zingen is leuk en ontspannend, het is goed voor lichaam en geest.”

Kaarten voor het concert

Het theaterconcert is te zien en te beluisteren op vrijdag 20 maart en zaterdag 21 maart in de Oosterkerk, Woudenbergseweg 44, in Zeist. Het voorprogramma begint om 19.30 uur, het hoofdprogramma om 20.30 uur. Van iedere verkochte kaart gaat 3 euro naar het Hospice Heuvelrug in Zeist. Kaarten à 15 euro zijn te verkrijgen bij Sunny Camp aan de Slotlaan in Zeist of via www.zingjerot.nl.