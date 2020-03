Platform Beeldende kunst heeft drie speerpunten

Cultuur ontstaat overal waar mensen samenkomen. Cultuur heeft betekenis én geeft betekenis: aan dat wat er in een samenleving leeft en aan dat wat een samenleving bindt. Dat is in Zeist heel wat. Er is een rijk cultureel leven, met voor elk wat wils. Het borrelt en bruist volop. Gemeenschap en gemeente willen er samen voor zorgen dat dit wordt versterkt. De 'Cultuurvisie Zeist, kans- en cultuurrijk' is opgesteld om doel en richting te geven aan het gemeentelijke cultuurbeleid.

door Adriënne Nijssen

Zeist - Er zijn vijf platforms voor de kunst in het leven geroepen, te weten Podia, Erfgoed, Beeldende Kunst, Amateurkunst en Slotgebruikers. Anke Weeda en Maaike Kramer coördineren samen het Platform Beeldende kunst. “Het heeft een lange aanloop gehad voor we de behoefte in beeld hadden,” zegt Anke, die nu een jaar bezig is. Maaike is al langer bezig.

Platform Beeldende Kunst heeft drie heel belangrijke speerpunten. Dat zijn de zichtbaarheid vergroten, het atelierbeleid en meer aandacht in de media. “We hebben geconstateerd dat er geen atelierbeleid is in Zeist. We proberen om dat te laten ontstaan,” vertelt Maaike. “We hebben een notitie geschreven en aan de wethouder aangeboden. Daar is positief op gereageerd. We hebben nu afspraken met vertegenwoordigers van de gemeente,” vult Anke aan. “Er zijn nu drie panden, drie grote groepen kunstenaars, waar het tijdelijk gebruik gaat aflopen. Dat gaat zeker om 55 kunstenaars en er zijn nog wachtlijsten. We denken dat zeker honderd kunstenaars atelierruimte zoeken in Zeist. De grootste winst is dat er een atelierbeleid komt. Marcel Fluitman, de wethouder die cultuur in portefeuille heeft, staat er positief tegenover. Hij wordt ook ondersteund door zijn ambtenaren.”

Maaike heeft ook veel in zichtbaarheid geïnvesteerd. “In eerste instantie waren er gesprekken met kunstenaars. We wilden kijken wat er leeft, wat er nodig is. Naast zichtbaarheid was er ook behoefte aan verbinding. Dat resulteerde in een Facebookpagina. Op de pagina ‘Platform Beeldende Kunst Zeist’ weten kunstenaars elkaar nu te vinden.”

Maar er is meer. Op de website Cultuur in Zeist (https://www.cultuurinzeist.nl/doen/beeldende-kunst/) kunnen mensen een profiel aanmaken. “Hierbij roepen wij kunstenaars op om daar gebruik van te maken. Het is gratis. Er is wel een ballotage. In de toekomst komen er ook tentoonstellingen op te staan,” vertellen Anke en Maaike. Zij werken mee aan het Platform Beeldende Kunst omdat ze het belangrijk vinden kunst in Zeist te hebben. “Een dorp verschraalt heel erg als er geen kunst is. Voor wonen en werken is het aantrekkelijk om beeldende kunst te hebben. Kunst kan bijdragen aan het welbevinden van de bewoners van een dorp. Het kan toerisme aantrekken. Wij denken dat het heel goed is voor de jeugd. Veel kunstenaars ontvangen mensen in het atelier en bieden soms workshops aan. Kortom, kunst verrijkt de samenleving.”