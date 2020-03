Coronavirus nu ook in Zeist

Ook in de gemeente Zeist is het Coronavirus vastgesteld. De gemeente heeft hier aandacht voor en volgt de adviezen en instructies van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de GGD regio Utrecht (GGDrU).

Zeist - Zij blijven alert op nieuwe besmettingen en passen steeds hetzelfde protocol toe als nieuwe patiënten gevonden worden: isolatie, contactonderzoek en doorlopende monitoring van de patiënt. Deze maatregelen verkleinen de kans op verdere verspreiding van het virus.

Burgemeester Koos Janssen heeft oog voor de ongerustheid die het Coronavirus met zich meebrengt: “Met de toename van het aantal mensen in Nederland dat het coronavirus heeft, waren we erop voorbereid dat een besmetting zich ook zou voordoen in onze gemeente. De GGDrU is samen met de Veiligheidsregio Utrecht goed toegerust om deze situatie aan te pakken. Ik heb daar alle vertrouwen in.

In de gemeente Zeist gaat alles door. Wel is in Zeist een maatschappelijke ongerustheid voelbaar. Daar heb ik begrip voor. Daarom blijven we alert. Inwoners wil ik dan ook vragen de adviezen van de RIVM en de GGD op te volgen.'' Voor meer informatie over het Coronavirus is er een landelijk telefoonnummer: 0800 - 13 51.