Stef Iburg (83) nog heel actief bij 'De Kringloop'

Stef Iburg (83) is geboren en getogen in Santpoort. Later verhuisde hij naar Amsterdam waar hij een eigen zaak begon, een artiestenbureau en een bureau voor bedrijfsfeesten. Hij had ook nog een blauwe maandag een discotheek in Zandvoort die er uiteindelijk de oorzaak van werd dat zijn huwelijk strandde. “Ik ben toen en tijdje alleen geweest maar ontmoette weer een vrouw. Helaas overleed zij aan kanker. Ik ben toen bij mijn ouders in Santpoort ingetrokken. Ik heb ze tot hun dood verzorgd. Ook de man van mijn zusje overleed. Zij woonde in Bilthoven in een groot huis. Zij vroeg mij om naar Bilthoven te komen. Ik bewoon nu de zolderetage in haar huis.”

door Adriënne Nijssen

Zeist – Na zijn pensioen fietste Stef heel veel, maar hij wilde ook graag weer iets doen. Hij ging wandelen met demente mensen en kwam op het idee om met ze naar de Kringloopwinkel te gaan, zodat oude spulletjes hun herinnering naar boven zou brengen. Dat lukte en Stef deed dat vaker. Tot het wandelen met deze mensen hem fysiek te zwaar werd. “Altijd thuis zitten bevredigt me niet. Ik wilde weer wat doen en zo ben ik op 9 juli 2007 bij de Kringloopwinkel begonnen, toen nog aan de Van der Heijdenlaan. Ik werkte op het aanbrengcentrum en dat zat op de Dijnselburgerlaan. Met twintig collega’s maakten we op een grote wasplaats de spullen schoon als dat nodig was. Ik zat bij de afdeling huisraad.”

Toen dat werk fysiek te zwaar werd voor Stef ging hij naar de afdeling facilitair beheer. “Dat houdt in dat ik, in eerste instantie vier, en nu drie ochtenden in de week in de personeelskantine werk. Ik zorg voor koffie, soep en alles wat nog meer nodig is. Ik doe de afwas en ik houdt de drie bijbehorende toiletten schoon.”

Op maandag, woensdag en vrijdag fietts Stef de acht kilometer van zijn huis naar de Kringloop, die sinds 2014 aan de Johannes Postlaan gevestigd is. “Ik rijd met een gewone fiets, geen e-bike,” zegt Stef trots.

Stef maakte de verhuizing van de Van der Heijdenlaan naar de Johannes Postlaan mee. "Het pand werd te klein. Hier is veel meer ruimte om alles netjes uit te stallen. Dat maakt een mooiere indruk.”

Het meest geniet Stef van de contacten met zijn collega’s. “Ik ben de hele ochtend bezig. Ze komen allemaal koffie drinken in die paar uur. Bij vergaderingen van de facilitaire dienst ben ik ook aanwezig. En ik schrijf al twaalf-en-een-half jaar een column voor 'Hier en daar', de krant van de kringloopwinkel.”

Stef voelt zich door dit werk jonger dan hij is. “Als ik dit niet had gedaan, had ik allang in de bejaardenzorg gezeten,” lacht hij. “Ik heb mijn tachtigste verjaardag in de Kringloopwinkel gevierd en dat hoop ik op mijn vijfentachtigste nog eens over te doen.”

Stef zoekt nog collega’s voor verschillende afdelingen. “Het is werken in een heel leuk team," wil hij per se kwijt.

Wie vrijwilliger bij de Kringloopwinkel wil worden kan bellen met 0844 - 300123. Er zijn verschillende vacatures.