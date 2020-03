Lezersactie: win kaarten voor de Dutch Eagles

De Dutch Eagles zijn vrijdag 27 maart vanaf 20.15 uur te zien in Theater Figi met Gold, hits van de Eagles en andere juweeltjes uit de gouden periode van de popmuziek. Lezers van deze krant kunnen entreekaarten winnen.

Zeist - Vaste bezoekers weten inmiddels dat de Dutch Eagles bewezen muzikale goudzoekers zijn. De vondsten die ze tijdens hun goldrush deden willen ze op deze avond met je delen. Ze combineren de hits van de Eagles met juweeltjes van andere artiesten uit de gouden periode van de popmuziek. Met hun onovertroffen weergave van deze songs zijn deze zes heren hun gewicht in goud ruimschoots waard gebleken.

Doe simpelweg je ogen dicht en smelt weg in de meerstemmige samenzang en de weergaloze gitaarsolo’s. Zet je tanden erin en verzeker je ervan dat het goud is dat deze mannen in handen hebben!

Maak kans op een van de drie sets van twee vrijkaarten voor de voorstelling op vrijdag 27 maart in Figi. Beantwoord onderstaande prijsvraag en stuur het antwoord, voor maandag 16 maart 12.00 uur, naar communicatie@figi.nl o.v.v. Lezersactie: DUTCH EAGLES

Hoe heet de drummer en tevens zanger van de Amerikaanse band de Eagles die ook Hotel California zong?

A) Glenn Frey

B) Don Henley

C) Joe Walsh