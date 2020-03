Op stage bij Feyenoord

Zeist - Dunya Karadagli en Nine Immink, beiden 17 jaar oud, spelen momenteel bij Saestum in de MO19-1 en de vrouwenselectie. Nine is een aanvalster met dreiging aan de bal en neusje voor de goal. Dunya is een slimme middenvelder met een gevaarlijke dribbel. Deze week hebben de speelsters te horen gekregen dat ze samen stage mogen lopen bij het beloftenteam van Feyenoord, een stap naar het professionele voetbal.