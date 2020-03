6077,65 euro voor Stichting met je hart

De Stichting Met je hart Zeist maakte donderdag bekend welk bedrag werd opgehaald tijdens de Eet met je hart restaurantcampagne 2019: iets meer dan 6000 euro.

Zeist - Gedurende deze campagne - waar Bell's, La Fourchette, Blink, Bon Vivant, het Broodlokaal, Dante, de Jonckheer, Délifrance, De Heren van Zeist, het Jagershuys, de Koffietafel, lokaal Victoria, Monterosso, de Reünie, Bistoria kasteel Kerckebosch, TOF, MIDO en snackbar Francois aan hebben deelgenomen - werd zes weken aandacht gevraagd voor eenzaamheid onder ouderen in Zeist.

In aanwezigheid van een aantal van de deelnemende restauranthouders, ouderen en vrijwilligers werddonderdagmiddag bij MIDO onthuld dat de achttien deelnemende restaurants een bedrag van 6.077,65 euro hebben opgehaald. ''Een fantastische opbrengst, die honderd procent besteed wordt aan activiteiten voor ouderen in Zeist!''

Behalve de bekendmaking van het bedrag, was er nog een feestelijke onthulling. Naast Burgemeester Koos Janssen en Henk Dissel, is nu ook Martijn Fischer trotse ambassadeur van de stichting. Mede dankzij de muzikale inbreng van Henk en Martijn werd het een bijzonder geslaagde middag.