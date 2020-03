Videoboodschap over coronavirus van burgemeester Koos Janssen

Zeist - Burgemeester Koos Janssen van Zeist heeft een videoboodschap ingesproken voor de inwoners en ondernemers van Zeist over de maatregelen tegen de verspreiding van het Coronavirus. De video is geplaatst de website van de gemeente en op hun sociale media accounts.

Dit is de link naar de video: https://www.youtube.com/watch?v=dGC0uzuuCW4&feature=youtu.be