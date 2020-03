Alsjijzorgtpasikop.nl: hulpvraag en aanbod bij elkaar

Alsjijzorgtpasikop.nl is een initiatief van Vincent van Voorden van het CDA Zeist. Met dit online platform willen hij hulpvragen en het aanbod van mensen om elkaar te helpen aan elkaar koppelen.

Zeist - Maandagmorgen ging hij zelf de eerste match maken, door bij de Jumbo een pakje op te halen voor een vrouw die haar huis niet uit mag omdat zij ziekteverschijnselen heeft. Vervolgens leverde hij het pakketje bij haar af op de L-Flat in Vollenhove. Als jij zorgt, passen wij op. Er voor elkaar zijn tijdens een pandemie.



De website www.alsjijzorgtpasikop.nl is een initiatief van vrijwilligers dat wordt ondersteund door Appèltje-Eitje. Dit is een initiatief dat zich verwant voelt met het CDA, maar geen officiële link heeft met het CDA.

Op de website kun je vragen of er iemand een uurtje kan oppassen, boodschappen of medicijnen te halen of even de hond uit te laten. Het is bedoeld voor mensen die zich ziek voelen of die om een andere reden hun huis niet uit kunnen. Ook mensen wier normale mantelzorgers zijn weggevallen, kunnen een beroep doen op deze site. Zelfs mensen die aan huis gebonden zijn kunnen een bijdrage leveren door een oudere te bellen voor een praatje om zo de eenzaamheid te verminderen.

Dit lokale initiatief is inmiddels opgepakt door het CDA in zes provincies. Waarschijnlijk zullen alle provincies meedoen. Inmiddels is er meer technische ondersteuning aangeboden om de vraag en het aanbod beter geautomatiseerd te matchen. Op dit moment gebeurt dat nog handmatig.



Thuis door het coronavirus en hulp nodig? Kijk op: alsjijzorgtpasikop.nl #samentegencorona. Deze website koppelt de hulpvragen aan een vrijwilliger, het verdere verloop van het contact en de uitvoering is tussen deze twee partijen. www.alsjijzorgtpasikop.nl is een initiatief van vrijwilligers.