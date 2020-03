Utrechts Landschap doet verslag

Natuur en erfgoed doorgeven aan volgende generaties: daar werken de medewerkers van Utrechts Landschap iedere dag aan. In het online publieksverslag staat wat zij in 2019 hebben gedaan. Het verslag is te vinden op www.utrechtslandschap.nl/publieksverslag-2019.

Utrecht - Stichting Het Utrechts Landschap beheert ruim 5.759 hectare natuur in de provincie Utrecht, waarvan het 5.562 hectare in eigendom heeft. De natuurgebieden en landgoederen zijn voor publiek opengesteld via 800 kilometer aan wandelpaden. Naast natuur is erfgoed onlosmakelijk met het landschap verbonden: daarom beheert Utrechts Landschap 23 molens, een kasteel, 25 landgoederen, militair erfgoed, een steenfabriek, 170 historische gebouwen en bouwwerken, grafheuvels en een eendenkooi.

Aankopen

Om de natuur veilig te stellen en met elkaar te verbinden, blijft Utrechts Landschap gebieden aankopen. In 2019 heeft de stichting 12 hectare natuur kunnen aankopen: 8 hectare van de Polder Eendracht (bij Vianen) en 4 hectare in de Lunenburgerwaard (bij Wijk bij Duurstede).

Voor het tweede jaar op rij was de zomer extreem droog. De gevolgen daarvan werden ook in 2019 zichtbaar in de bossen van Utrechts Landschap. Niet alleen jonge aanplant had het moeilijk, ook volwassen bomen sterven af. Utrechts Landschap ziet hier ook de positieve kant van in: meer dan veertig procent van alle soorten bosdieren heeft dood hout nodig als voedingsbron en schuil- en nestelplek. Vanwege de droogte zet Utrechts Landschap meer dan ooit in op een duurzaam en natuurgericht waterbeheer, in overleg met waterschappen. Er moet een betere balans komen tussen afwatering, wateronttrekking en waterberging om grote ecologische schade te beperken. Utrechts Landschap zag het afgelopen jaar haar achterban voor het vierde achtereenvolgende jaar groeien naar ruim 27.500 Beschermers (donateurs).

Zo’n 745 Utrechters zijn actief als vrijwilliger voor Utrechts Landschap. Ze werken onder meer als molenaar, als groene vrijwilliger, werven Beschermers, organiseren activiteiten, houden als vrijwillige BOA toezicht en treden op als gastheer/vrouw in de infocentra.

Onderzoek

Utrechts Landschap heeft in 2019 tevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder haar vrijwilligers. 93 procent van de respondenten waardeert het vrijwilligerswerk bij Utrechts Landschap met een 7 of meer. Over het algemeen blijven vrijwilligers lange tijd aan Utrechts Landschap verbonden. 42% van de vrijwilligers is 6 tot 15 jaar actief bij Utrechts Landschap, gedurende 1 of meer dagdelen per week.

In het publieksverslag is veel te lezen over het dagelijks werk van de drie stichtingen die onder de vlag van Utrechts Landschap opereren. Naast Stichting Het Utrechts Landschap is dat Stichting De Utrechtse Molens en Stichting Kasteel Loenersloot.