Alzheimer Zeist zoekt voorzitter en pr-medewerker

Zeist - Het bestuur van Alzheimer Nederland, afdeling Zeist en Omstreken zoekt nieuwe bestuursleden. Het gaat om een nieuwe voorzitter en een pr/communicatiemedewerker. Het betreft vrijwillige, onbetaalde functies.

Het bestuur bestaat uit vrijwilligers en organiseert in de gemeentes Zeist, Bunnik, Wijk bij Duurstede, De Bilt en Utrechtse Heuvelrug activiteiten voor mensen met dementie, hun naasten en andere belangstellenden, zoals Alzheimer Cafés, voorlichtingsbijeenkomsten en activiteiten op/rond Wereld Alzheimer Dag. Ook komt zij op voor de belangen van mensen met dementie en hun naasten. Belangenbehartiging komt o.a. tot uiting in deelname in de ketenzorg dementie.

Zij zoeken nu een voorzitter en een medewerker pr/communicatie, bij voorkeur met algemeen kennis van dementie. Voor de functie van voorzitter is enige bestuurlijke ervaring een pre.

Het bestuur biedt ondersteuning en deskundigheidsbevordering. Het prettig functionerend bestuur vergadert eens in de zes weken.

Voor nadere informatie kunt u met de voorzitter Fenny Wiss bellen: 06 - 15508400 en voor de functie pr met Sep van den Boom, 06 - 40601609.

Voor sollicitaties kunt u de secretaris mailen: zeist@alzheimer-nederland.nl