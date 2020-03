KunstenHuis wordt Kunst in Huis

Zeist - Sinds vorige week kunnen de cursisten van het KunstenHuis en van Muziekschool Backstage hun lessen online volgen. Nu de lessen en cursussen niet meer op de locaties in Zeist, De Bilt en Driebergen kunnen plaatsvinden is er de afgelopen dagen keihard samengewerkt tussen de verschillende muziekscholen en de kunstafdelingen om op een andere manier de lessen te kunnen blijven aanbieden. Zo’n 80% van alle lessen en cursussen verlopen reeds online of worden via YouTube video’s gegeven.

Nu de maatregelen in de strijd tegen het coronavirus in acht worden genomen en iedereen thuis aan het werk is of zijn of haar schoolopleiding volgt, is het belangrijk om op tijd ontspanning en nieuwe inspiratie te vinden. Muziek-, dans-, theater- en kunstlessen zijn hier het ideale ‘recept’ voor.

De individuele muzieklessen gaan al bijna geheel online via webstreaming-diensten zoals Skype en Zoom. De muziekschool van het KunstenHuis en muziekschool Backstage uit Zeist werken samen om ook de poptalentopleiding zoveel mogelijk extra aandacht te geven.

De meeste beeldende kunstlessen verlopen inmiddels via online lessen of via thuisopdrachten en instructievideo’s.

Dansleerlingen hoeven thuis niet stil te zitten: via video's en live opnames via social media kunnen zij verder dansen! Via diverse dansdocenten vinden zij nieuw dansmateriaal en inspiratie om in training en in contact te blijven. Dansschool EDC zal de komende tijd regelmatig live via Facebook een unieke dansles verzorgen voor iedereen, een moment om even lekker alles los te gooien!

Bij de theaterlessen worden voor de leerlingen leuke speloefeningen en theaterstukjes op video uitgebracht waar het hele gezin aan mee kan doen

Alle video’s zijn voor de cursisten te zien via een gecodeerde plek op de het YouTube kanaal.

Tevreden cursisten en docenten

De reacties van docenten en cursisten zijn vooralsnog meer dan positief: “Dit werkt veel beter dan gedacht” (een docent), “Ik ben zo blij dat de schilderles toch door kan gaan” en “Heerlijk even iets anders, bij al dat thuiszitten” (diverse cursisten).

De muziekschool sluit niet uit dat deze vorm van lesgeven tot het structurele aanbod van digitale creatieve lessen in de toekomst gaan behoren. Zo “maken we van de noot een deugd!”, aldus Ruut te Veldhuis, hoofd van de KunstenHuis Muziekschool.

Online volgen?

Wie meer wil weten over de online lessen en activiteiten van het KunstenHuis of Muziekschool Backstage, kan het beste de website en de social media in de gaten houden: kijk op Facebook naar de pagina’s van de KunstenHuis Dansschool EDC, KunstenHuis Theaterschool Masquerade, KunstenHuis Beeldende Kunst/De Werkschuit, KunstenHuis Muziekschool De Bilt-Zeist en Muziekschool Backstage voor de laatste video’s en uitzendingen.