Kringloop Zeist, Driebergen-Doorn vanaf nu gesloten

Zeist - Nieuws van de Kringloop: ''In verband met het coronavirus willen wij onze klanten en onze medewerkers geen onnodig risico laten lopen. Ter preventie zijn daarom onze winkels en magazijn in vanaf heden gesloten. Maar dat wil niet zeggen dat er niets gebeurt: achter de schermen werken wij wel door. Voor vragen zijn wij telefonisch gewoon op de reguliere tijden (maandag t/m vrijdag 9.00-16.00 uur) bereikbaar: 085 - 4852409.

Ophaalafspraken: omdat wij minder capaciteit hebben vragen wij u om voorlopig even niet te bellen voor het maken van nieuwe ophaalafspraak. Wellicht kunt u uw spullen wat langer vasthouden of stallen. Dan komen wij het later gráág weer bij u op halen.

Onze chauffeurs komen wel alle reeds gemaakte ophaalafspraken zo goed mogelijk na en rijden ook rond om de ingebrachte spullen bij de afval breng stations in Zeist, Doorn en Bunnik op te halen.

Voor inbreng van spullen kunt wél terecht bij onze innamepunten op de milieustations: deze worden door onze chauffeurs met verhoogde regelmaat geleegd.

De locaties van onze inbrengpunten vindt u hier, checkt u wel met regelmaat de openingstijden van deze milieustraten:

• Recyclingstation Bunnik Rumpsterweg 4, 3981 AK Bunnik

• Milieustraat Utrechtse Heuvelrug Velperengh 9,

3941 BZ in Doorn

• Recyclingstation Zeist Zandbergenlaan 2, 3712 BZ

Huis ter Heide

Wij vragen begrip voor deze aanpassingen en volgen de regels en maatregelen van kabinet en RIVM.''