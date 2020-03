corona hulp nodig of even een praatje

Overzicht van hulplijnen

door Chris Huiden

Ouderen en kwetsbare mensen lopen meer risico om geraakt te worden door het coronavirus. Maar ook jongeren kunnen ziek worden. Dat leidt tot minder sociaal contact en soms ook gemis aan praktische hulp. In deze bijzondere tijd is het belangrijk om op een andere manier contact met elkaar te houden. In korte tijd zijn er veel initiatieven ontstaan om te helpen. Ze laten zien dat mensen er voor elkaar willen zijn. Hieronder een aantal voorbeelden.

Zeist - Alle mooie initiatieven in Zeist zijn gebundeld op www.vrijwilligerscentralezeist.nl. Voor iedereen die iets wil doen of hulp nodig heeft is alles zo goed mogelijk op een rijtje gezet. Heeft u geen internet? Bel dan 030-6940400.

Ouderen en andere mensen met een hoger risico om ziek te worden, krijgen het advies binnen te blijven. Helaas heeft niet iedereen mensen in eigen omgeving om op terug te vallen voor hulp. Denk aan boodschappen doen, medicijnen ophalen, de hond uitlaten enzovoort. Dan biedt een website uitkomst. Uw hulpvragen en aanbod op www.coronahelpers.nl.

Telefonische hulplijnen

Verschillende organisaties hebben speciale telefonische hulplijnen geopend.

ANBO: iedere dag van 09:00 tot 21:00 uur, tel. 0348-466666.

KBO-PCOB: ma-vrij van 09:00 tot 17:00 uur, tel. 030-3400600.

Rode Kruis: ma-vrij van 09:00 tot 21:00. Zat. van 10:00 tot 16:00 uur, tel. 070-4455888.

Luisterlijn: 7 dagen per week dag en nacht: 0900-0767 of lokaal via 030-2943344.

Kinderen en jongeren

De Kindertelefoon (8-18 jaar): iedere dag van 11:00 tot 21:00 uur of chat, www.kindertelefoon.nl.

JouwGGD voor chatten of mailen, www.jouwggd.nl.

Voor ouderen

De telefooncirkel van Humanitas zorgt voor dagelijks contact. Zeven dagen per week tussen half negen en negen uur wordt er via een cirkel van dezelfde mensen in een vaste volgorde naar elkaar gebeld. Er is dan contact van mens tot mens, gewoon even te horen of alles in orde is. Aanmelden: 06-35122389 of heuvelrug@humanitas.nl.

Hulp nodig?

Welzijnsorganisatie MeanderOmnium is zeven dagen per week bereikbaar op 030-6940400 of mail naar info@meanderomnium.nl.

Voor vragen aan het gemeentelijk Sociaal Team over de Wmo (hulp, ondersteuning): ma-vrij 09:00-13:00 uur, tel. 14030 of zeist@zeist.nl.

Woont u in Austerlitz dan kunt u bellen met dorpsondersteuner Marianne, tel. 06-30610451 of dorpsondersteuner@austerlitzzorgt.nl.

Over kinderen

Vragen over, of hulp nodig in verband met uw kinderen? Of maakt u zich zorgen over kinderen (in uw omgeving)? U kunt het Centrum voor Jeugd en gezin (CJG) bellen van 09.00-13.00 uur, tel. 030-8200227 of mail naar info@cjg.zeist.nl.

Bedrijven

Wil uw bedrijf of organisatie iets voor een ander betekenen? Bel Samen Voor Zeist, 06-46074638, mail katherina@samenvoorzeist.nl of ga naar samenvoorzeist.nl.

Kijk ook op www.zeistvoorzeist.nl voor een overzicht van lokale initiatieven.

Algemene informatie over het coronavirus: kijk voor de ontwikkelingen op www.zeist.nl/coronavirus of www.rivm.nl.