Rutger is gestrand in Jerada, Marokko

door Rutger van den Hoofdakker

Je kunt veel zeggen over het beleid van de Nederlandse regering, maar de maatregelen van de Marokkaanse regering waren wel heel erg drastisch. Buitenlandse toeristen moesten binnen een zeer kort tijdbestek het land verlaten. Onze correspondent Rutger van den Hoofdakker kwam vast te zitten in Marokko.

Zeist / Jerada - ''Ineens besluit de regering de grenzen te gaan sluiten. De informatie die ik mee krijg is zeer beperkt. Geen nummer om op te bellen voor een advies. Ik spoor nog even internet na, maar ook op de website van Transavia valt niks te zien. Ik heb geen retourvlucht geboekt, omdat ik voor onbepaalde tijd weg wilde. ''Terugvlucht boeken kan later wel'', dacht ik.

Geen bioscoop

Zoiets als in Nederland het vechten om de laatste rol toiletpapier komt hier niet voor. Ik lees dat in Nederland alles plat ligt. Hier in het 48.000 inwoners tellende Jerada, niet ver van de Algerijnse grens, is er sowieso vaak geen reden om erop uit te gaan. In de hele stad is er geen bioscoop of zijn er andere uitgaansgelegenheden. Een biertje drinken op een terras is hier ‘not done’. Sowieso is er nergens alcohol te koop.

Het is geen straf om hier te zijn, al voel ik me vaak opgesloten. Het uitzicht vanuit mijn raam is magisch. Vanaf de eerste verdieping van het huis heb ik uitzicht over de stad, waarin de elektriciteitscentrale de horizon domineert. De oude steenkolencentrale ernaast is niet meer in gebruik, maar biedt een onwerkelijke aanblik bij zonsondergang.

Weinig toerisme

Toerisme komt in deze regio weinig voor. In de stad is één hotel, waar soms bezoekers komen voor conferenties. Het besmettingsgevaar is hier gering, besef ik. De Marokkaanse televisie roept op tot voorzorgsmaatregelen. Ik had hier nog een uitnodiging voor een huwelijksfeest, maar daar kan ik beter niet op in gaan.

Chatten

’s Avonds chat ik nog eens met familie en vrienden. Na een uurtje stopt wifi er plotseling mee. De moskee roept op tot gebed. De woestijnwind huilt. De slaap kan ik moeilijk vatten. Misschien is het hier wel beter.

Ik kom weinig tekort. Het ontbijt, de twee uitgebreide warme maaltijden en thee met lekkers worden prima verzorgd door Bouchra of een van haar jongere zussen. Mijn kamer is riant.

Frisse nacht

’s Avond kruip ik mijn bed in bedolven onder een stapel dekens want het kan ’s nachts in de woestijn best fris worden. Op mijn kamer heb ik alle rust en ruimte te schrijven. Twee weken opsluiting in Jerada zijn mij is beklemmend, maar ik maak er het beste van.

Dit verslag van Rutger wordt vervolgd.