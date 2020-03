Voorlopig geen weekmarkt Zeist

De gemeente Zeist heeft dinsdag besloten om de weekmarkt op het marktplein (Voorheuvel) in Zeist op de donderdag en zaterdag tot nader orde af te gelasten. De reden hiervoor is dat niet iedere marktbezoeker de strikte maatregel opvolgt om minimaal 1,5 meter afstand van elkaar te houden. Dit besluit is noodzakelijk om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Zeist - De marktondernemers namen de nodige voorzorgsmaatregelen en de hygiëneregels werden breed gecommuniceerd. Desondanks liepen er teveel bezoekers op de markt, die onvoldoende afstand hielden van elkaar. De gemeente beseft dat het besluit impact heeft op de marktkooplieden en betreurt dat dit nodig is. Toch ziet de gemeente zich, gezien de ernst van de situatie, hiertoe genoodzaakt omwille van ieders gezondheid. De maatregel gaat per direct in en geldt al voor de markten van donderdag 26 en zaterdag 28 maart. De marktondernemers zijn op de hoogte gesteld. Tal van bezoekers kwamen ondanks alle informatie dichter bij elkaar dan de strikte 1,5 meter afstand. Dit leidt tot een groter risico op verspreiding van het virus. Daarnaast heeft de markt een aanzuigende werking, omdat deze slechts twee maal per week plaatsvindt in Zeist.