Naoorlogse flat krijgt opknapbeurt

Annemiek Verstappen woont aan de Prinses Margrietlaan, in flat nummer 11. De renovatie van deze flat is afgelopen week begonnen. Het is de bedoeling dat de flat na de renovatie bijna energie neutraal is. Verstappen is blij met de verduurzaming van de flat en vertelt wat er gaat gebeuren.

door Ellis Plokker

Zeist – De flat aan de Margrietlaan gaat binnenkort van het gas af. In de keuken van iedere woning komt een warmtepomp in plaats van een cv-ketel. Verstappen: “De warmtepomp werkt als een soort omgekeerde koelkast. De pomp haalt energie uit de buitenlucht en geeft warme lucht af aan de ruimte binnen. Daarbij komen er zonnepanelen op het dak, die voor elektriciteit zorgen." In de ramen komt HR+++ glas en de puien wordt vervangen. Bovendien krijgen de bewoners een nieuwe en ruimere keuken, een nieuwe badkamer en toilet en een schuifpui van de woonkamer naar het balkon. Verstappen: “Het is de bedoeling dat deze flat er net zo mooi uit komt te zien als de andere, nieuwe flats in Kerckebosch. Aan de buitenkant komen hout en bakstenen. Dat heeft een veel warmere uitstraling dan het oude beton.” Daarmee krijgen de bewoners uiteindelijk een veel comfortabelere en duurzamere woning. Ook komt er een nieuwe buitenruimte waar bewoners kunnen tuinieren. De huren worden iets verhoogd na de renovatie, maar de bewoners betalen daarna wel minder energiekosten.

Verstappen werkt bij Mijn Groene Huis, een stichting die bewoners uit Zeist en omgeving ondersteunt bij het verduurzamen van hun huizen. Daarnaast zet Verstappen zich in voor het bewonersplatform Kerckebosch. Verstappen: “Tijdens de komende verbouwing blijf ik in mijn flat. Ik vind het bijzonder om dit mee te maken en te zien wat er gebeurt. Helaas is een deel van het verbouwingswerk meteen weer stilgelegd vanwege de coronacrisis. De werklui mogen niet te dicht bij de bewoners komen. Heel logisch, maar nu is het onduidelijk hoe lang de verbouwing gaat duren.”

Flat nummer 11 is de enige van de oude flats aan de Prinses Margrietlaan die blijft staan. Ongeveer twee jaar geleden stemde de gemeenteraad in met de plannen van de gemeente en woningbouwvereniging Woongoed Zeist om de flat te renoveren. De gemeente Zeist betaalt een miljoen euro voor de renovatie, de woningbouwvereniging doet daar nog eens 1,6 miljoen euro bij. De plannen voor de renovatie zijn gemaakt samen met de bewonerscommissie.