Ook voor dit voorjaar geldt: steen eruit - plant erin

Duurzaam denken - duurzaam doen

De maatregelen om verspreiding van het corona-virus in te dammen, hebben ook gevolgen voor geplande activiteiten zoals Operatie Steenbreek op zaterdag 28 maart.Geen landelijke actiedag dit jaar en dus zullen er zaterdag in onze winkelcentra geen standjes te vinden zijn met gratis plantjes in ruil voor een steen of tegel.

Zeist - Ook geen folders, tips en voorbeelden om inspiratie op te doen voor het groener maken van je tuin. Het zal op 28 maart daarmee een stuk minder gezellig ogen als vorig jaar. De vrijwilligers waren er klaar voor, de kraampjes waren geregeld en de plantjes gekocht. En toen viel het besluit: niet doen vanwege de RIVM-richtlijnen om verspreiding van het corona-virus in te dammen. Helaas.

Maar er is geen enkele reden om de boodschap achter Operatie Steenbreek niet gewoon op te pakken. Ga dus aan de slag: weg met stenen, terrasjes en vlonders. Vervang al dat levenloze in je tuin door gras, groeiende en bloeiende beplanting, struiken en - als het even kan -een gevelbedekker en een boom. Goed voor jou, voor de insecten, voor de vogels, voor regenwater en voor verkoeling. Kijk de kunst af bij mensen in je buurt die er al mee bezig zijn. Een praatje - met anderhalve meter afstand - kan veel informatie opleveren. Internet is natuurlijk ook een dankbare inspiratiebron en onze tuincentra zien je graag komen. Kies/koop natuurlijk wel binnen Europa - liefst biologisch - geteelde zaden en planten want die zijn volgens Europese richtlijnen gekweekt en dan weet je zeker dat ze niet met voor insecten dodelijk gif zijn behandeld.

Ook de feestelijke opening van het plantenasiel is afgelast. Gelukkig gaan twee vestigingen - die in Den Dolder en in de Dieptetuin - wel gewoon open. En voor de prijsbewuste consument: de plantjes die tijdens Operatie Steenbreek op 28 maart uitgedeeld hadden moeten worden, zijn gedoneerd aan het Plantenasiel. Dat maakt een fietstochtje naar Den Dolder of de Dieptetuin meer dan de moeite waard. Let op: je mag niet meer dan vier plantjes meenemen. Aan doneren zit geen maximum. Kijk voor exacte adressen en openingstijden op www.samenduurzaamzeist.nl/plantenasiel.