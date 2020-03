Muzikale groet als oppepper

Zeist - Om haar 80-jarige moeder Alida Stoffelsen-Van Mastrigt in deze tijden een hart onder de riem te steken en een oppeppertje te geven, stond als verrassing zaterdagochtend een draaiorgel voor haar tuindeur muziek te draaien.

Het muzikale intermezzo, verzorgd door Joop Budding uit Nieuwegein, werd enorm gewaardeerd; ook door de andere bewoners van het wooncomplex voor ouderen aan de Johan van Oldenbarneveltlaan in Zeist. De verrassing was bedacht door haar dochter Yvonne van Mastrigt, woonachtig in het Groningse Winsum. (Foto: Frank Kalis)

