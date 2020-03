Gratis bloemen voor kwetsbare Zeistenaren

De coronacrisis brengt ook het beste in mensen naar boven. Een groep Zeistenaren staat met elkaar in contact via de buurt, de groepsapp en ook via de (Bethel)kerk. Iemand uit die groep was bevriend met een bloementeler uit de bollenstreek. Deze laatste en natuurlijk ook collega's van hem bleven door de crisis zitten met onverkoopbare bloemen. De veiling is immers dicht. Gesprekken tussen beide personen leidden tot een mooi initiatief.

Door Maarten Bos



Zeist - "Waarom", zo bedachten de twee, "kunnen we niet de overschietende bloemen als attentie aanbieden aan inwoners van Zeist die dat goed kunnen gebruiken?" Zij dachten daarbij in de eerste plaats aan de bewoners van verpleegtehuizen. Die krijgen nu geen bezoek. En verder mikten ze op de vaste bezoekers van de vier inloophuizen van Kerk en Samenleving in Zeist. Een win-win situatie: de handelaren hoeven hun bloemen niet door te draaien en de mensen uit de beoogde groep krijgen een warme attentie.



Anne Maartje Tegelaar uit de buurt rond het Griffensteijnseplein ging de actie coördineren. Anne Maartje: "Ruim tweehonderd inwoners van Zeist hebben een pakket van vijftig tulpen voor 5 euro gekocht. Uit een zo'n pakket hebben wij vijf bosjes van tien tulpen samengesteld. Zo hebben we op 25 maart bij een groot aantal Zeistenaren in totaal liefst duizend bossen van toen tulpen bezorgd. Ik heb de bloemen weggebracht naar de verpleegtehuizen van Charim en De Warande.Maar we hadden zoveel dat ik ook op plekken als het Diakonessenhuis en Amandelhof ben geweest. Margit Melse van de Bethelkerk heeft de inloophuizen bezocht. We hebben daarbij alle fysiek contact vermeden. Zo heb ik mijn tulpen overhandigd aan het verplegend personeel. Dat heeft vervolgens de bloemen in de tehuizen verspreid. De mensen waren erg blij met de attentie en ik heb er zelf een heel voldaan gevoel aan overgehouden. De telers waren ook blij met de actie. Hun bloemen kwamen toch nog goed terecht en ze kregen er ook nog een kleine vergoeding voor".