Gewijzigde inzameldagen rondom feestdagen

Zeist - Op tweede paasdag (13 april), Koningsdag (27 april) en Bevrijdingsdag (5 mei) is Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN) gesloten en vindt er geen inzameling van huishoudelijk afval plaats. Ook de recyclingstations zijn tijdens deze feestdagen gesloten. De inhaaldagen kunt u terugvinden in de gratis RMN-app of via de website https://inzamelschema.rmn.nl/.

Paasweekend

Op Goede Vrijdag zijn de recyclingstations open volgens de gebruikelijke openingstijden. De medewerkers van RMN legen deze dag de container(s) zoals vermeld op het (digitale) inzamelschema. Tweede paasdag zijn de recyclingstations dicht en leegt RMN geen containers. De container(s) die RMN normaal gesproken op deze maandag leegt, staan nu op een andere dag ingepland. Deze inhaaldag kan zowel voor als na het paasweekend zijn en is te vinden in de RMN app en op https://inzamelschema.rmn.nl/. De container moet op de inhaaldag vóór 7.30 uur aan de weg staan.

Koningsdag

Op Koningsdag zijn de recyclingstations dicht en leegt RMN geen containers. De container(s) die RMN normaal gesproken op deze dag leegt, staan nu op een andere dag ingepland. Deze inhaaldag kan zowel voor als na Koningsdag zijn en is te vinden in de RMN app en op https://inzamelschema.rmn.nl/. De container moet op de inhaaldag vóór 7.30 uur aan de weg staan.

Bevrijdingsdag

Op Bevrijdingsdag zijn de recyclingstations dicht en leegt RMN geen containers. De container(s) die RMN normaal gesproken op deze dag leegt, staan nu op een andere dag ingepland. Deze inhaaldag kan zowel voor als na Bevrijdingsdag zijn en is te vinden in de RMN app en op https://inzamelschema.rmn.nl/. De container moet op de inhaaldag vóór 7.30 uur aan de weg staan.

Wegens de maatregelen met betrekking tot het coronavirus zijn alle (inzamel)activiteiten onder voorbehoud van wijzigingen. Voor meer informatie en het laatste nieuws kunt u terecht op www.rmn.nl.