Actievoeren op afstand in coronatijd: 5GisnietOK

Leden van de Zeister actiegroep tegen 5G voerden zaterdagmiddag actie tegen de versnelde uitrol van 5G in Zeist en heel Nederland, zonder dat er gedegen onafhankelijk onderzoek is gedaan naar de effecten van de straling van 5G-zenders.

Zeist - Op dit moment is er weinig aandacht voor andere onderwerpen behalve corona. Daarom zijn de leden van de actiegroep bang dat de veiling van de 5G-frequenties in juni er even doorheen wordt gedrukt. Volgens bronnen zouden de licentieveilingen vervroegd zijn.

De lokale politiek lijkt weinig invloed te kunnen uitoefenen op het beleid en de besluitvorming op landelijk niveau. Wethouder Fluitman zegt dat hij uitvoert wat de rijksoverheid voorschrijft. In de raadsvergadering van 10 maart heeft de PvdA een initiatiefvoorstel van de PvdA, SP en NDZ ingeleid. Met dit voorstel beogen deze partijen de gemeenteraad van Zeist te laten besluiten om onderzoek te laten doen naar het al of niet schadelijk zijn van straling van antennes. Daarnaast willen deze partijen dat er een meldpunt wordt ingesteld waar schade door straling door inwoners kan worden gemeld.

De leden van de actiegroep stonden op ruime afstand van elkaar, opvallend onopvallend gekleed als inspector Clouseau in het centrum van Zeist met een doos met flyers voor zich, zodat het publiek de flyers zelf kon pakken en zo de 1,5 meter afstand kon bewaren.

De actiegroep vraag om onafhankelijk onderzoek naar de effecten van 5G. De ‘uitrol’ moet worden uitgesteld totdat aangetoond is dat 5G onschadelijk is voor de gezondheid. Zij willen ook dat de bevolking is geïnformeerd over de effecten van 5G-straling. In Zeist wonen een aantal mensen die zeggen last te hebben van straling van zendmasten zoals GSM, 3G, 4G en van Wifi.