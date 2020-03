Samen Duurzaam Zeist blijft ondanks coronacrisis actief

Samen Duurzaam Zeist (SDZ) blijft ondanks de coronacrisis actief in Zeist. De organisatie streeft naar verduurzaming en vergroening van het dorp en zet haar activiteiten ook nu zoveel mogelijk voort.

door Maarten Bos

Zeist - Een belangrijk initiatief van SDZ is Samen Slim Rijden. Het doel daarvan is gedeeld gebruik van elektrische (e-) auto's. Samen Slim Rijden reageert op de huidige problemen en toont het sociale gezicht. Mensen met een vervoersbehoefte die liever geen gebruik willen maken van het openbaar vervoer, kunnen terugvallen op de e-auto's. Gebruikers betalen nu een aangepast tarief. De gebruikskosten zijn die van het zogenaamde 'voordeel-abonnement'. Aangepaste tarieven dus, die normaal alleen gelden voor vaste gebruikers. De belangstellenden moeten wel zelf voor een chauffeur zorgen en de richtlijnen van het RIVM nauwkeurig naleven (dus niet in de auto stappen als er ziekteverschijnselen zijn bijvoorbeeld). Contact hierover kan via de site van Samen Slim Rijden of door te bellen naar 06 - 50233717.



Een ander project van SDZ was het starten van plantenasiels. Op vier locaties in Zeist kunnen planten gebracht worden. Er kunnen ook planten meegenomen worden en wel maximaal vier. Het gaat voorlopig om tuinplanten. De locatie op De Boswerf in Zeist zou 5 april weer opengaan, maar dat kan nu niet. Ook in de Weggeefwinkel, waar een dependance is van het asiel, kan de bezoeker voorlopig niet terecht. Maar in De Dieptetuin en ook bij Moestuinvereniging Eigen Oogst in Den Dolder gaan de asiels vanaf 5 april wel open. In Den Dolder zijn de openingstijden elke woensdag en zondag van 14 tot 16 uur. In de Dieptetuin kun je op zondag van 12 tot 17 uur terecht en verder om de week op vrijdag- of zaterdagochtend van 9.30 tot 12 uur.

In de asiels worden planten die teveel zijn in de tuin of die het niet meer goed doen met veel zorg omgeven. Zo krijgt zo'n plant dan een tweede leven en hoeft de eigenaar bovendien niets weg te gooien. Sinds kort zijn er ook mini-plantenasiels in Zeist. Dat zijn voortuinkratten die geplaatst zijn bij bewoners in de tuin. Een beetje vergelijkbaar met de minibiebs. Op de site van het plantenasiel staan de adressen van de plekken waar dit soort kratten staan. Met inachtneming van bepaalde spelregels kunnen daar planten in geplaatst worden.