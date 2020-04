Fijn thuis met Slotstad RTV

Zeist - Velen die dagelijks naar werk of school gingen, blijven door het coronavirus thuis. Slotstad wil juist daarom nu met radio- en televisieprogramma’s informeren en ook amuseren. Veel programma's worden regelmatig herhaald, zodat er altijd een gunstig moment is om te kijken en te luisteren. Dagelijks komen in blokken van twee uur dezelfde programma’s terug, voor ouderen en voor de jeugd. Programma's om fit te blijven, te genieten van nostalgische beelden van het Zeister Historisch Genootschap of om gezellig samen te knutselen. En er is ook nog steeds de kabelkrant.

Elke dinsdagochtend tussen 11.00 en 12.00 uur praten radioluisteraars in Slotstad Wegwijs Café met maatschappelijk werker Bert Winter van Vitras en presentator Ton van der Velden over praktische vragen door de actuele crisissituatie. Gewoon inbellen naar 030-6912040 tijdens de uitzending. Cees Baan verzorgt een actuele column.

Op tv gaat we met Tijd voor ouder en kinderen samen gymmen, knutselen en leest Evelien Taman een mooi verhaal voor. Elke dag kunnen kinderen meewerken aan Kidsbreak: stuur je mailtje maar naar kidsbreak@outlook.com. Er is ook een leuke voorstelling van het Kunstenhuis Zeist te zien op Masquerade tv.

In het vrolijke programma Op Slot? treedt een lokale artiest op en geven presentatoren Daisy Scholte en Patrick Boone de kijkers de mogelijkheid om naar elkaar te zwaaien en de groeten te doen. Elke maandag en donderdag om 14.00 uur een verse aflevering. Kennismaken met kunstenaars in de regio? Trees van Kleef bezoekt hen met cameraploeg in Kijk! Kust. Fitblijven is altijd belangrijk en zeker in deze thuisblijftijd. Dus volg Ouderen beweeg mee onder leiding van Anneke Strietman.

Op vrijdag om 18.00 uur start een nieuwe aflevering van Slotstad Actueel, met hoogtepunten van de afgelopen week gemaakt door Tangram Media. Historische herinneringen komen terug in Beelden uit vervlogen tijden van het Zeister Historisch Genootschap. En daarna kun je ontspannen genieten van concerten van topkwaliteit door de unieke samenwerking met AVROTROS Klassiek. We sluiten af met Legendarische pop op Slotstad voor de nachtvlinders.

Slotstad RTV ontvangt u in de gemeenten Bunnik, Zeist en Utrechtse Heuvelrug digitaal op KPN kanaal 1467, T-Mobile 848 en Ziggo 40. Op uw televisietoestel kunt u op KPN 1466 ook het radiosignaal ontvangen. Via Ziggo analoog op kanaal 45 en digitaal op kanaal (1)915. Bezoek ook @slotstad op facebook en www.slotstad.nl