Bieb biedt volop activiteiten voor thuis

Bibliotheek Idea is voorlopig dicht door de maatregelen rond de Corona. Tegelijkertijd gebeurt er van alles om de klanten op een andere manier kunst en cultuur te bieden. Bibliotheekleden kunnen e-books en luisterboeken lenen.

van de redactie

Zeist - Wie naar ideacultuur.nl/onlinelenen gaat, kan zich inschrijven voor een e-book abonnement. Op de website van Idea ideacultuur.nl staan tips en adviezen om van lezen te genieten, mee te doen met een online leeskring en tips en tools voor mediaopvoeding en schrijfwedstrijden. Via de website kunnen mensen ook een virtuele rondleiding in een museum volgen.

Berenpagina

Veel ouders gaan met de kinderen op zoek naar beren. Idea heeft een hele Berenpagina op de site staan, waar het verhaal 'Wij gaan op berenjacht' verteld wordt. Ook kunnen kinderen dit boek winnen met de berenwedstrijd. Op ideacultuur.nl/berenjacht staat alle informatie. Voor kinderen die Robokids missen is er een leuke designwedstrijd.

Inwoners van Zeist kunnen ook laten zien wat zij thuis doen. Wie bezig is met schilderen, tekenen, puzzelen, berenjacht, schrijven, fotograferen, sport of muziek kan dit laten zien en anderen inspireren. Iedereen is welkom om een vlog te maken en te sturen naar tv@slotstad.nl. Een eenvoudige handleiding staat op ideacultuur.nl/vlog. Dit is een initiatief van Slotstad rtv, Cultuur in Zeist, Bibliotheek Idea, het Kunstenhuis en Sportief Zeist.

Wie graag het contact met familie en vrienden houdt en nog geen WhatsApp of Skype heeft, kan hulp krijgen. De Bibliotheek helpt met installeren. Vrijwilligers geven advies bij het installeren van WhatsApp, Skype, e-books of luisterboeken via 085 - 82 22 777, maandag tot en met vrijdag van 10.00-12.00 en 14.00-16.00 uur. Meer informatie is ook te vinden op www.ideacultuur.nl/thuis-online.

Zo kan iedereen er met elkaar toch een mooie tijd van maken, allemaal in afwachting van het moment dat Bibliotheek Idea weer open mag en de bezoekers weer boeken kunnen lenen, cursussen en activiteiten kunnen volgen.